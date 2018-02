FASANO - “Fasano avrà il suo festival della scienza. La Regione Puglia ha finanziato l’importante evento, in programma per un triennio, per un ammontare di € 120.000, a cui si aggiungeranno i fondi dei partner privati”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale bilancio, il consigliere regionale fasanese Fabiano Amati.

“Com’è noto l’idea nacque in occasione del convegno su scienza e politica svoltosi a Fasano nel marzo scorso con la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo – spiega Amati-.

Il festival prevede un programma originale di approfondimento divulgativo degli argomenti scientifici, per mettere in moto un meccanismo virtuoso tra le scoperte scientifiche e le decisioni politiche. Il progetto prevede la partecipazione di autorevolissimi esponenti del mondo scientifico e una serie di attività realizzare con il coinvolgimento delle scuole".

