Bocciatura ricorso ricerche idrocarburi: il Comune di Fasano non c’entra

Con riferimento alla notizia della bocciatura del ricorso innanzi al Tar proposto dalla Regione Puglia contro la decisione del Ministero di adottare provvedimenti con le quali vengono autorizzate alcune società petrolifere inglesi (come Spectrum Petroleum e Northern) ad ispezionare i fondali marini con la tecnica dell'air gun: questo strumento viene usato in geofisica e in particolare nelle prospezioni geofisiche per generare forti onde che emettono bolle di aria compressa nell'acqua, pubblicata su Gofasano.it ieri 10 marzo 2018 riceviamo e pubblichiamo la seguente precisazione del capo dell'avvocatura comunale, l'avv. Ottavio Carparelli:

Ritengo che la notizia oggi pubblicata sull'esito negativo di alcuni ricorsi proposti innanzi al Tar Lazio dalla Regione Puglia e da altri comuni, ivi compreso, il comune di Fasano, avverso l'autorizzazione ministeriale alla realizzazione di ricerche petrolifere nel mare adriatico, tramite la tecnica c.d. air gun, sia del tutto inesatta e, pertanto, deve essere opportunamente e tempestivamente corretta.

In vero l'unica sentenza recente pronunciata sulla questione - che per completezza allego in copia - è del Consiglio di Stato, e non del Tar Lazio, Roma.

Tale sentenza, come si evince dal testo allegato, è stata pronunciata in un giudizio promosso dalla Regione Puglia, in cui il Comune di Fasano non è parte e, quindi, non ha nulla a che fare; né, pertanto, detto Comune, in tale giudizio, è difeso dal sottoscritto.

D'altronde, in caso contrario, sarei stato il primo a saperlo tramite la notifica dell'avviso di deposito della sentenza, che non mai avuto.

I ricorsi presentati da altri Comuni, ivi compreso il Comune di Fasano, nel 2017 sono ancora attualmente pendenti e saranno decisi verosimilmente nel 2019.

Ringrazio per l'attenzione

Avv. Ottavio Carparelli

