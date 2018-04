Savelletri, l'area mercatale resta dov'è: ma è allo studio una nuova ubicazione estiva

FASANO - L'area mercatale di Savelletri, per il periodo estivo, resta quella già indicata lo scorso anno. E' quanto ha deciso la Giunta Zaccaria, con apposita delibera, nella quale ha specificato le criticità connesse alla mancanza di un'apposita area mercatale all'interno della frazione marittima. Il provvedimento ha validità, ad ora, solamente fino al 30 giugno, considerato che la vendita mercatale si svolge ogni domenica, dal 15 aprile al 30 settembre.



E' allo studio, infatti, l'individuazione di una nuova area mercatale che si sostituisca a quella attuale, ovvero quella stabilita nella zona del lungomare Nazario Sauro, nel tratto compreso tra Via Asmara e via Magellano, e tra l'angolo di via Filzi e quello di via Toscana. La nuova soluzione, nelle idee dell'Amministrazione, dovrebbe coniugare le esigenze dei venditori ambulanti e dei residenti della frazione.



In passato lo spostamento del mercato domenicale nella zona adiacente all'Hotel "La Sorgente", aveva suscitato forti polemiche tra i commercianti del settore, che avevano visto calare i loro introiti.



