L'alga tossica e i dubbi sul lago Forcatella. Trisciuzzi: «I più inquinati da Vieste a Leuca»

FASANO - Stranamente la presenza dell'alga tossica non aveva ancora generato polemiche a livello politico, soprattutto per l'ordinanza di divieto di balneazione emessa dal sindaco Francesco Zaccaria - scaduta venerdì scorso, a mezzanotte -. Un'ordinanza che però si era resa necessaria per i numerosissimi casi di malore che sono stati segnalati tra le giornate di mercoledì e giovedì 19 luglio, ed a seguito dei dati di rilevazione dell'inquinamento del mare forniti direttamente al primo cittadino di Fasano. A puntualizzare ed a chiedere chiarimenti non tanto sulle conseguenze - il divieto di balneazione ed i malori, appunto - quanto sulle cause, è il consigliere comunale pentastellato Raffaele Trisciuzzi.



"Possiamo farci il bagno e dimenticarci dell'alga tossica - scrive sul suo canale Facebook ufficiale, il consigliere Trisciuzzi -. Possiamo dimenticarci del fuggi fuggi dei turisti e dei residenti delle migliaia di chiamate al 118, dei due scarichi a mare che abbiamo li (depuratore e panittica), e del fatto che proprio li sono stati spesi milioni e milioni di euro in depurazione."



Trisciuzzi rincara la dose, a seguito dei dati forniti dall'Arpa sul livello di presenza di "alga tossica" nelle acque pugliesi: "Abbiamo il punto piu inquinato da Vieste a Leuca - sottolinea - e stranamente tutti parlano delle conseguenze e nessuno delle cause. Fino al prossimo comunicato e la prossima ordinanza."



A dire il vero era stato lo stesso Trisciuzzi, nel maggio del 2016, a segnalare l' "anomala" colorazione del mare a largo del depuratore sito a Forcatella. "Nonostante gli importanti investimenti pubblici (per ultimo 5 milioni) della Regione Puglia per il potenziamento del depuratore(?), lo scarico della Forcatella - sottolineva l'allora portavoce del Movimento 5 Stelle - è quello che vedete. Da 10 anni nonostante i milioni spesi, questo è il risultato. Presto le nuove tecnologie daranno a tutti noi la possibilità di sentire gli odori anche attraverso i cellulari, e allora sentiremo tutti la puzza che abbiamo sentito noi questo pomeriggio. Chi ci da una mano ad avere chiarimenti?".



Ricordiamo che i fattori che favoriscono la riproduzione e proliferazione dell'alga sono "la presenza in acque di azoto e fosforo che vengono apportati al mare dai fiumi - come riporta Wikipedia.it - in più nei tratti in cui vi è ristagno di acqua, o per mancanza di correnti, o per la costruzioni di pennelli a difesa della costa, e l'aumento di temperatura già da 22-23 °C."

