Il mercato di Savelletri "trasferito" nella piazza centrale della frazione

SAVELLETRI - Per le domeniche del mese di agosto l’Amministrazione comunale, in via sperimentale, intende modificare lo svolgimento del mercato estivo a Savelletri spostando i banchi di vendita in Piazza Costantinopoli, "al fine - si legge nella delibera di Giunta - di consentire un decongestionamento del flusso veicolare e pedonale nel centro abitato e contestualmente vitalizzare Piazza Costantinopoli e le arterie limitrofe".



La Giunta Comunale con deliberazione n. 74 del 13.04.2018 aveva stabilito che l’ubicazione, sino al 30 giugno scorso, avvenisse nella zona del Lungomare Nazario Sauro nel tratto compreso tra via Asmara e via Magellano e dall’angolo di via Filzi all’angolo di via Toscana.



Chissà che questa nuova decisione non garantisca un po' di "respiro" per il centro della frazione marittima, che di domenica vive una costante situazione di disagio a causa dell'eccessivo traffico presente in zona e dai pochi controlli che vengono effettuati per i parcheggi selvaggi delle auto.



Foto: Angelo Rosati.

