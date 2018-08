Maltempo, black out in molte zone del fasanese: chiuso il sottopasso di contrada Fascianello

FASANO - Il violento temporale che si è abbattuto questo pomeriggio su tutto il territorio fasanese e più in generale su gran parte della Puglia, ha causato non pochi disagi. Al momento risultano in totale assenza di energia elettrica molte zone del territorio tra cui Laureto, contrada Fascianello, zona industriale sud di Fasano e la periferia nord di Pezze di Greco. A ciò si aggiunge, a causa della forte pioggia che è caduta in zona, la chiusura del sottopasso di contrada Fascianello.



L'Enel sta lavorando in queste ore per ripristinare l'erogazione di energia elettrica, mentre la Protezione Civile comunale sta monitorando la situazione ed effettuando i dovuti sopralluoghi. Per le prossime ore, al momento, non sarebbero previsti nuovi fenomeni temporaleschi stando alle previsioni dei colleghi di Meteo Fasano.



Foto di Francesco Schiavone

Attribuzione - Non commerciale