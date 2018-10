Arrivano fondi regionali per la pista ciclabile a Torre Canne

FASANO - «Per la provincia di Brindisi 4.830.000 euro per la riqualificazione dei paesaggi costieri e per progetti di potenziamento della rete ecologica. Ad aggiudicarseli, il Consorzio di Torre Guaceto e i Comuni di Fasano, Ostuni e Brindisi».

Lo comunica il Presidente della Commissione bilancio Fabiano Amati.

«Per il Consorzio di Torre Guaceto si tratta di un progetto per la valorizzazione e migliore fruizione della riserva e del sito di interesse comunitario Torre Guaceto e Macchia San Giovanni, per un finanziamento di 1.280.000 euro; per il Comune di Fasano si tratta della valorizzazione, comprensiva di pista ciclabile, della costa sud di Torre canne, per un finanziamento di 1.300.000 euro; per il Comune di Ostuni si tratta di interventi per la fruizione turistica tra il Parco delle dune costiere e il parco archeologico di Santa Maria d'Agnano, per un finanziamento di 950.000 euro; per il Comune di Brindisi si tratta di interventi per il potenziamento della rete ecologica dal Torrente Giancola al Bosco del compare. I finanziamenti - aggiunge Amati - sono stati concessi nell'ambito dell'azione per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale».

Alla notizia, il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria ha dichiarato: « Arrivano un milione e trecentomila euro per la pista ciclabile che va dal confine con il territorio di Ostuni al centro di Torre Canne attraversando il Parco delle Dune Costiere. Turisti e villeggianti potranno quindi raggiungere in bicicletta tutti i lidi situati a sud di Torre Canne, fino al confine con Ostuni. La sezione tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione Puglia ci ha trasmesso questa mattina la determinazione dirigenziale, firmata ieri, con la quale è sta ta approvata la graduatoria degli interventi da finanziare. Nello scorso gennaio era stato bandito un avviso pubblico al quale avevamo subito candidato il Comune di Fasano: la Regione ha deciso di finanziare solo i primi dieci progetti in graduatoria, e il nostro si è classificato al settimo posto. Ringrazio la dirigente Rosa Belfiore e il Parco delle Dune Costiere per il partenariato che ci ha fatto conseguire questo importante finanziamento.



Questa ciclabile è la seconda ad essere finanziata, dopo quella da Fasano al Parco archeologico di Egnazia, passando dalla Stazione ferroviaria, per la quale sono stati stanziati 740.000 euro. Il procedimento per vederle realizzate, fra pareri da richiedere e gara da svolgere, non è breve, ma è doveroso per noi farlo partire: stiamo facendo arrivare a Fasano tanti soldi per migliorare, come avevamo promesso, la qualità della vita di tutti i residenti ed arricchire le attrattive turistiche; in questo senso le piste ciclabili sono infrastrutture strategiche, nelle quali crediamo fortemente per esaltare la vocazione naturalistica e paesaggistica del nostro turismo e cominciare a diffondere una nuova cultura della mobilità, non più basata soltanto sulle quattro ruote».

