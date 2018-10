Centro storico, il sindaco Zaccaria presenta il progetto di riqualificazione

FASANO - «Ci stiamo impegnando con tutte le forze per realizzare un punto fra i più importanti del nostro programma: far cambiare in meglio il Centro storico di Fasano e renderlo attraente come quello dei paesi vicini» afferma il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

«Non sono proprio d'accordo con chi continua a dire che il nostro centro storico non sia bello: la bellezza si può anche creare, si può ritrovare. È per questo che, oltre ai grandi eventi già fatti l’estate scorsa e che vogliamo far continuare anche in futuro, ci siamo candidati a un finanziamento di un milione e mezzo di euro bandito dalla Regione Puglia nello scorso maggio.

Lunedì ho illustrato il progetto per la riqualificazione di piazza Mercato Vecchio, via Forcella, via Fogazzaro, via Santa Teresa e Arco del Balì in un incontro pubblico con residenti e commercianti della zona; erano con me il dirigente il Settore lavori pubblici del Comune, Rosa Belfiore, e i progettisti dello studio Finepro.

Gli obiettivi che vogliamo raggiungere sono:

1. Pedonalizzare e attrezzare con verde, nuova illuminazione e panche piazza Mercato Vecchio e via Fogazzaro, per farne un luogo di incontro.

2. Liberare dalle auto in sosta le strade più frequentate a piedi, inserendo fioriere o piccoli alberi e recuperando le “chianche” storiche.

3. Riordinare il traffico, oggi troppo caotico, in via Forcella a vantaggio dei commercianti.

4. Sostituire le vecchie lampade “appese”, dove ci sono.

Vogliamo consegnare ai residenti e agli imprenditori, dopo anni di irresponsabile abbandono, un Centro storico all’insegna della qualità della vita, da vivere ogni giorno e da riempire di visitatori: nel XXI secolo, preservare la bellezza delle cose antiche significa essere moderni».

Attribuzione - Non commerciale