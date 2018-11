Aperte le iscrizioni per “La musica per tutti” di AccordiAbili

FASANO - L’Associazione di Promozione Sociale AccordiAbili comunica che sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del progetto "La musica per tutti”. Ai corsi, riservati ad un numero limitato di partecipanti, sarà possibile presentare richiesta di ammissione entro e non oltre sabato 24 novembre prossimo e sarà poi cura dell'organizzazione comunicare agli ammessi tutti i dettagli organizzativi e di frequenza alle attività didattiche che avranno inizio a partire dal mese di dicembre.

Per il quarto anno consecutivo, AccordiAbili e la cooperativa sociale Equoenonsolo confermano la loro collaudata sinergia con un’edizione piena di novità per venire incontro alle tantissime richieste che continuano ad arrivare da ogni dove da chi vuole avvicinarsi alla musica attraverso corsi di formazione aperti a tutti (disabili e non). Tutti gli interessati sono invitati a partecipare all'incontro di presentazione della quarta edizione de "La musica per tutti” che si terrà sabato 10 novembre alle ore 18.00 presso l’Oratorio del Fanciullo di Fasano in via Carso, 1.

Confermatissimo anche il team di direzione artistica composto dai maestri Davide Saccomanno e Vincenzo Deluci, che si avvarrà della collaborazione dei tanti maestri musicisti di valore che hanno sposato la mission di AccordiAbili.

Diverse novità caratterizzeranno questa quarta edizione che raddoppierà la durata rispetto alle precedenti, con l’inizio dei corsi previsto nel mese di dicembre fino al saggio finale di inizio luglio, con lezioni settimanali che, per alcuni casi potranno tenersi anche con tecnica FAD (formazione a distanza), si svilupperanno in sessioni dedicate alla Musica d'Insieme e alla formazione di un Coro Polifonico, oltre che all'approfondimento dello studio di uno specifico strumento: basso, batteria, chitarra, pianoforte, tromba e voce.

Come per le precedenti edizioni, AccordiAbili per rendere il più accessibile possibile la partecipazione al corso e per continuare ad offrire il sogno di avvicinarsi o di ritornare alla musica a chi patisce una limitazione fisica cofinanzierà il corso grazie alle donazioni ricevute attraverso il 5 per mille e alle varie iniziative di raccolta fondi promosse in favore di questo progetto.

Le domande di ammissione/iscrizione potranno essere ritirate e consegnate, entro il 24 novembre prossimo, presso la Bottega del Mondo Equoenonsolo in via Fogazzaro, 59, oppure via mail a: accordiabili@gmail.com o info@equoenonsolo.it

Per ulteriori informazioni: 3288682626

Attribuzione - Non commerciale