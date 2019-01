Parte da Fasano una grande mobilitazione per fermare la Xylella

FASANO – Lunedì scorso a Fasano, presso la sede della Cooperativa “Progresso Agricolo”, si è tenuto un primo incontro organizzativo per dare vita ad una grande mobilitazione del mondo agricolo e non solo, per sollecitare le istituzioni competenti a bloccare, con gli strumenti previsti dalla scienza e dalle norme, l’avanzare della Xylella fastidiosa.

Qualche settimana fa un albero infetto dal batterio, che ha falcidiato decine di migliaia di ettari di uliveti nel Salento, è stato ritrovato nel Fasanese (nella Piana degli ulivi millenari), e l’altro giorno un’altra pianta di ulivo infetta è stata riscontrata nelle campagne di Monopoli.

E proprio da Fasano e da Monopoli partirà una grande mobilitazione.

Nel corso del primo incontro organizzativo, tenutosi su iniziativa del consigliere regionale Fabiano Amati, una cinquantina di persone di Fasano, Monopoli e Ostuni - non solo rappresentanti delle associazioni agricole e del mondo delle cooperative e dei vivai (erano presenti rappresentanti della Cia – Agricoltori Italiani, di Confagricoltura, di LegaCoop, della Associazione nazionale vivaisti), ma anche tantissimi imprenditori agricoli, frantoiani, tecnici, associazioni (era presente il Comitato anti Xylella di Ostuni) e rappresentanti della società civile, ed anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Fasano e Monopoli (il sindaco di Monopoli, Angelo Annese ed il delegato alla agricoltura del Comune monopolitano, Giovanni Martellotta, e l’assessore alla agricoltura del Comune di Fasano, Gianluca Cisternino) – si sono impegnate a dare vita ad una prima grande manifestazione che si terrà il 12 gennaio a Monopoli con lo slogan “Si, combatto Xylella” con “3 Si” da sostenere: “si, per il paesaggio, la produttività e la scienza”.

Nel corso dell’incontro è stato da più parti sostenuto come i ritardi generati dalla politica, dalla burocrazia, dalla giustizia, hanno determinato l’avanzata del batterio Xylella di decine di chilometri al mese. Ed è stato ribadito il sostegno alla scienza, per mettere in atto quello che è previsto dalle norme per bloccare l’avanzata ulteriore del batterio verso il nord della Puglia. Intanto le eradicazioni ma anche le buone pratiche agricole.

