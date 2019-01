Manifestazione Xylella: oggi a Fasano assemblea preparatoria

FASANO – Si svolgerà questa sera a Fasano, alle ore 18 presso la sala di rappresentanza a Palazzo di Città, la assemblea cittadina preparatoria della grande manifestazione per contrastare l’avanzare della Xylella e per dire “Si” alla scienza, che è stata ideata nei giorni scorsi proprio a Fasano, su iniziativa del consigliere regionale Fabiano Amati, e che si terrà a Monopoli (dove è stato ritrovato l’ultimo albero in ordine di tempo infetto dal batterio) dopo domani, domenica 13 gennaio, con partenza alle ore 10 del corteo da Cala Pantano (stazione servizio Agip) per poi raggiungere Piazza Vittorio Emanuele.

“La terribile epidemia di Xylella sta falcidiando l’economia delle produzioni olivicole e vivaistiche, violentando il paesaggio e l’identità culturale delle popolazioni salentine – si legge in una nota degli organizzatori -. Senza voler necessariamente trovare dei colpevoli è però indispensabile individuare cosa sia fallito o mancato in questi anni per un indispensabile cambio di passo nell’attività di contrasto all’epidemia, di tutela del territorio, di protezione ed aiuto alle aziende, ai frantoi, alle attività agricole. La manifestazione di Monopoli, nata spontaneamente tra produttori e cittadini e già sostenuta da molti sindaci, comitati spontanei ed altri gruppi, vuole costruire un fronte comune senza etichette e colori politici tra società civile, aziende, associazioni ed enti, organizzazioni di rappresentanza, amministrazioni pubbliche, scuole, organi d’informazione, istituzioni di ricerca, organi e poteri dello Stato, per contribuire ad organizzare un impegno coordinato al contrasto dell’epidemia in modo consapevole e senza tentennamenti. Si può vincere questa battaglia solo tutti insieme passando dal sentire individuale al sentire collettivo attraverso azioni sinergiche di corretta informazione, capillare comunicazione, attività di prevenzione, ferrea e totale applicazione delle misure di contenimento”.

Questi i punti che saranno sostenuti nel corso della manifestazione: “Affermiamo le ragioni della Scienza e sosteniamo le attività di Ricerca; rinneghiamo, contrastiamo ed isoliamo la disinformazione organizzata, il negazionismo ed il complottismo corresponsabili del disastro; aiutiamo gli amministratori e gli uffici regionali competenti nelle attività di monitoraggio, applicazione e controllo delle misure di contenimento; chiediamo il forte coinvolgimento ed impegno delle Amministrazioni locali nelle attività di informazione e prevenzione, coordinamento e controllo delle misure di contenimento; chiediamo una maggiore responsabilità, sinergia, coraggio e determinazione della politica tutta e delle istituzioni nonché adeguate risorse umane e finanziarie per poter combattere l’epidemia, tutelare il paesaggio ed aiutare le attività produttive a sopravvivere e ripartire; chiediamo maggior impegno a media, organi di stampa, artisti ed uomini dello spettacolo nel far corretta informazione, selezionando e verificando le fonti, evitando sensazionalismi, derive antiscientifiche e complottiste".

Promotori, aderenti e sostenitori della manifestazione di domenica 13 gennaio a Monopoli dal titolo “Si, combatto la Xylella – 3 Si: alla produttività, al paesaggio, alla scienza” sono: ANCI Puglia, InfoXylella, ANVE (Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori), A.I.F.O. Puglia, Associazione Nazionale Città dell'Olio, Confagricoltura, Cia, Coldiretti, Copagri, Agrinsieme, Assoproli, Riserva Naturale di Torre Guaceto, Parco delle Dune Costiere, Libero Comitato Anti-Xylella, Comitato Intercomunale "Xylella: prevenire è meglio che abbattere", Gruppo Vivaisti Orticoli, Acli-terra, ARPTRA, Movimento nazionale per l’agricoltura, Save the Olives onlus, associazione Italiana Coltivatori, A.I.F.O., Consorzio Olio Dop Terra D’Otranto, ANPA, Oleificio cooperativo Monopoli, AGIA associazione giovani imprenditori agricoli.

Tempo stimato di lettura: 1’ 30’’

Attribuzione - Non commerciale