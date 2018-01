Disabile si ribalta con la carrozzina nel centro di Fasano e denuncia il Comune

FASANO – Un disabile fasanese costretto a muoversi in carrozzella elettrica è rimasto coinvolti ieri mattina (25 gennaio) in un incidente avvenuto lungo una strada del centro di Fasano, causato dal fondo stradale disconnesso.

Si tratta di un 56enne fasanese che mentre stava percorrendo via Roma quando all’incrocio con via Gaito è incappato in un tratto di via particolarmente disastrato, e dove in questi giorni si stanno eseguendo i lavori di rifacimento del manto stradale.

Nonostante la sua dimestichezza nella conduzione del mezzo che gli consente di muoversi senza ricorrere all’assistenza di terze persone, il disabile non è riuscito a superare l’ostacolo e la sua carrozzina si è ribaltata. È così finito rovinosamente sull’asfalto.

Soccorso immediatamente dal 118, allertato da alcuni passanti, è statto trasportato al Pronto soccorso, dove i sanitari gli hanno praticato le cure del caso sottoponendolo agli accertamenti diagnostici di rito. Dopo di che il 56enne è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni, riportando una contusione al braccio e un trauma facciale.

Il 56enne dopo l’accaduto si è recato presso la caserma dei Carabinieri ed ha sporto denuncia querela contro il Comune, ritenendolo il responsabile dell’incidente in cui è rimasto vittima e che è stato dovuto probabilmente al pessimo stato di manutenzione della strada che stava percorrendo.

Tempo stimato di lettura: 30’’

Attribuzione - Non commerciale