Fasanese guida senza patente e finisce su una gazzella dei Carabinieri

FASANO - Incidente a poche decine di metri dalla caserma dei Carabinieri di Fasano. E' accaduto intorno a mezzogiorno dell'altro ieri (martedì 17 aprile).

Una Fiat 600, guidata da un fasanese di 56anni, mentre attraversa via Lucrezio in direzione mare-monti alla intersezione con via Virgilio, è finita contro una gazzella del nucleo radiomobile dei Carabinieri della compagnia di Fasano che era diretta in caserma.

L'impatto è stato particolarmente violento tanto da far spostare sul lato destro la Fiat Bravo dell'Arma e da far rimanere feriti i due militari che vi viaggiavano a bordo, i quali hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari dell'Umberto I di Fasano. Se la caveranno con 7 giorni di prognosi ciascuno.

Sul posto per i rilievi di rito è intervenuta una pattuglia della Polizia municipale di Fasano, composta dal maresciallo Franco Lippolis e dall'assistente capo Anna Massimino. A seguito degli accertamenti il 56enne che era alla guida della Fiat 600 è risultato sprovvisto di patente, che gli era stata revocata da diversi anni. Non solo. La utilitaria della Fiat era sprovvista di copertura assicurativa e della necessaria revisione.

Per questo il 56enne è stato verbalizzato dagli agenti della Polizia municipale.

