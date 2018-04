Fasanese segnalato per violazione alla normativa sugli stupefacenti

FASANO – Un 21enne fasanese è finito nei guai per possesso di stupefacenti.

A Fasano, i Carabinieri della locale stazione, al termine di una perquisizione domiciliare, hanno segnalato al Prefetto di Brindisi, per inosservanza della normativa sugli stupefacenti, un 21enne del posto, trovato in possesso di 2 grammi di hashish, suddivisi in dosi e occultati in un posacenere della camera da letto. Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato per essere sottoposto alle analisi peritali.

