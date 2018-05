Giovane fasanese si suicida nel centro cittadino

FASANO - Una giovane fasanese di 38 anni si è tolta la vita nel primo pomeriggio di oggi in una abitazione nel centro di Fasano.

La tragedia è avvenuta in una abitazione di via Bari Evoli. In base alle poche indiscrezioni trapelate pare che la donna sia sia impiccata nella veranda della sua abitazione.

Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto hanno fatto di tutto per rianimarla ma purtroppo non c'era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Fasano che stanno eseguendo gli accertamenti di rito.

