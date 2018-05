Anziana fasanese cade in casa, salvata dai Vigili del Fuoco

FASANO - Una anziana fasanese ultra ottantenne è rimasta seriamente ferita ieri sera (15 maggio) a seguito di una caduta avvenuta nella sua abitazione. Per trarla in salvo e soccorrerla è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

L'anziana che si trovava sola in casa - una abitazione ubicata in un complesso residenziale ubicato alla periferia nord di via Roma - è caduta e si è rotta il femore. Essendo sola e non potendosi muovere è rimasta bloccata per diverso tempo nella sua abitazione fino a quando è riuscita a dare l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Brindisi che sono riusciti ad entrare nella abitazione e a trarre in salvo la anziana.

Insieme ai pompieri sul posto è intervenuta una ambulanza del 118, che ha soccorso la anziana una volta che i pompieri sono riusciti a penetrare nella abitazione e l'ha trasportata in ospedale, oltre ad una pattuglia della Polizia municipale e dei Carabinieri di Fasano.

