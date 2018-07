Spiagge sicure: controlli e sequestri anche nel Fasanese

FASANO – Una operazione congiunta di Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza e Polizia municipale è stata portata a compimento nell’ultimo fine settimana nel Fasanese, a seguito della circolare, emanata dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini riguardante la “Prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale sulle spiagge e della contraffazione” - “Spiagge sicure-Estate 2018”.

A riguardo nei giorni scorsi si è tenuta presso la Prefettura di Brindisi una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica allo scopo di prevenire e reprimere il fenomeno in parola, che, com’è noto, ricorre tutte le estati e coinvolge le località balneari della Provincia brindisina, con maggiore intensità nei comuni di Fasano ed Ostuni, dove c’è maggior concentrazione di turisti.

Ne è scaturito un tavolo tecnico, tenutosi presso la sede della Capitaneria di Porto di Brindisi e che ha visto la partecipazione di tutte le forze di polizia (Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia locale), individuando e coordinando operativamente i servizi da espletare in ambito provinciale, predisponendo un piano di intervento che sarà costante per tutta l’estate con pattuglie miste.

In quest’ultimo fine settimana, sulle spiagge del comune di Fasano è intervenuta una pattuglia composta dai militari dell’ufficio locale di Savelletri della Guardia Costiera, militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Fasano e agenti della Polizia Locale di Fasano. Durante l’attività, sono stati sanzionati 5 venditori ambulanti di diverse nazionalità, con relativo sequestro amministrativo di tutta la merce in loro possesso.

I controlli con pattuglie miste, continueranno per tutta la stagione estiva, “Per informazioni il personale della Capitaneria di Porto è sempre disponibile al numero 0831521022 mentre in caso di emergenza è necessario contattare il numero ‘blu’ per le emergenze in mare 1530 attivo 24 ore su 24″.

Tempo stimato di lettura: 30’’

Attribuzione - Non commerciale