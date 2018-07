Fasanese denunciato per furto

FASANO – Un fasanese è stato denunciato dai Carabinieri per furto aggravato.

A procedere nei confronti di I.D., 31 anni di Fasano, sono stati i Carabinieri della locale stazione che, al termine di una serie di indagini, lo hanno denunciato a piede libero per furto aggravato.

I fatti risalgono alle ore 23.00 di sabato 21 aprile 2018, all’interno della lavanderia “Washservice” ubicata in via dell’Artigianato. Il 31enne unitamente ad un altro complice, in corso di identificazione, ha scardinato con un “piede di porco” la cassa contenente il denaro di un distributore di cibo e bevande (una somma pari a 500 euro). L’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, ha consentito allo stato l’individuazione di uno dei responsabili che è stato denunciato.

