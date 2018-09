Nasconde droga nel muretto a secco: denunciato un fasanese

FASANO - I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fasano a conclusione di una serie di indagini, hanno denunciato a piede libero un 23enne fasanese per detenzione al fine di spaccio di stupefacente.

Il giovane in via Parco Cavallo a Fasano è stato trovato in possesso di grammi 2,3 di cocaina che aveva precedentemente occultato all’interno di un muretto a secco.

La successiva perquisizione domiciliare effettuata nell’abitazione del 23enne, ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione nascosto nell’armadio della camera da letto, posto sotto sequestro unitamente allo stupefacente.

