Pericolo di incendio e scoppio di una cabina Enel a Torre Canne

TORRE CANNE - Pericolo scongiurato a Torre Canne. Nella tarda serata di ieri (sabato 8 settembre) l'odore acre di plastica bruciata che si percepiva nella zona di via Ponza a Torre Canne ha fatto insospettire più di qualche residente che di lì a poco qualche incendio si sarebbe potuto sviluppare nella zona.

Così una residente della zona ha subito allertato la Polizia municipale di Fasano che è prontamente intervenuta sul posto riscontrando che il problema riguardava la cabina dell'Enel di via Ponza, che serve una vasta zona di palazzine ed esercizi commerciali (negozi, ristoranti, bar) compresa tra via Eroi del Mare, via Messina e via Ponza.

In pratica alcuni dei cavi collegati alla cabina erano diventati incandescenti e stavano quasi per incendiarsi. Un incendio dal quale si sarebbe potuto generare anche lo scoppio della cabina Enel ed un disagevole balck out. Gli agenti della Municipale non si sono persi di animo e dopo aver allertato i Vigili del Fuoco (che sono prontamente intervenuti sul posto) e l'Enel hanno messo in sicurezza la zona inibendo al transito di mezzi e persone l'intero isolato.

Da qualche ora sul posto stanno lavorando le squadre dell'Enel per risolvere l'avaria e per evitare disagi ai residenti.

