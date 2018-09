Carambola di auto sulla statale 172 nei pressi di Fasano

FASANO - Carambola di auto lungo il tratto fasanese della strada statale 172, all’altezza della stazione di rifornimento Agip. Nel sinistro avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, sono rimasti coinvolti tre mezzi. Tre le persone rimaste ferite. Si tratta di un automobilista di 58 anni, la moglie di 55 anni e una 67enne, tutti di Fasano, che viaggiavano su una Fiat Panda. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri – dei rilievi che servono per ricostruire la dinamica di un sinistro e accertare le eventuali responsabilità si è occupata una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia cittadina dei CC –, una Fiat Punto, che era guidata da un 20enne di Locorotondo, dopo aver impattato contro una Ford Fiesta, si è scontrata frontalmente con la Fiat Panda. L’impatto è stato particolarmente violento. Trasportati al Pronto soccorso delle ambulanze del 118, fatte arrivare sul posto dalla centrale operativa del servizio di emergenza sanitaria, i tre feriti hanno riportato lesioni che i medici hanno giudicato guaribili con prognosi tra i 7 e i 20 giorni.

