Operazione "Banda Bassotti", Ecco tutti gli arrestati e le modalità d'azione

PORDENONE - Rapine in banche e uffici postali del Nord-Est: con un blitz scattato all’alba di oggi i carabinieri hanno azzerato una banda di brindisini che andava in trasferta (semi) permanente in Friuli e in Veneto per mettere a segno i colpi. Tra i destinatari delle nove ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del Tribunale di Pordenone c’è anche un fasanese: Massimiliano Galasso, 43 anni, che è finito in carcere. Le accuse che il giudice delle indagini preliminari muove ai 9 indagati sono: associazione a delinquere, rapina pluriaggravata, porto d’armi, sequestro di persona e ricettazione.

Oltre a Galasso, i carabinieri – nel blitz sono stati coinvolti, complessivamente, un centinaio di militari dell’Arma – hanno notificato le ordinanze di custodia cautelare a Antonio Boccadamo, 49 anni, brindisino, Gervasio Del Monte, 52 anni brindisino, Pasquale Carparelli, 64 anni, di San Vito dei Normanni, Orlando Morleo, 43 anni, brindisino, Lorenzo Battisti, 64 anni, brindisino, Lorenzo Boccadamo, 56 anni, brindisino, Simone Giordano, 40 anni, nato a Carignano (Torino) e residente a Ostuni, Lorenzo Mastrovito, 47 anni, nato a Vigevano (Pavia), residente a Ostuni.

A bussare alle porte dei componenti della Banda Bassotti – questo il nome in codice che inquirenti e investigatori friulani hanno dato all’operazione con cui hanno azzerato la banda di rapinatori pugliesi che operava tra Friuli e Veneto – sono stati i carabinieri di Pordenone, che per l’occasione sono venuti in trasferta nel Brindisino, accompagnati dai loro colleghi del comando provinciale di Brindisi.

L’indagine, avviata nel dicembre 2016 e coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Pordenone Maria Grazia Zaina, condotta con l’ausilio di diversificate attività tecniche, ha consentito – hanno reso noto i CC con una nota stampa – lo smantellamento della intera organizzazione criminale, organizzata e diretta da Antonio Boccadamo, sistematicamente dedita alla consumazione di rapine in danno di istituti di credito e uffici postali in varie zone del Nord-Est Italia, la cui preliminare individuazione veniva organizzata e condotta dallo stesso capo dell’organizzazione, attraverso una accurata ricognizione degli obiettivi da aggredire.

“In particolare – spiegano i CC – sono state acclarate le responsabilità a vario titolo delle persone raggiunte da provvedimento cautelare nei seguenti episodi criminosi avvenuti in Friuli Venezia Giulia e Veneto nell’arco temporale dicembre 2016-novembre 2017:

- Ufficio postale Casarsa della Delizia (PN), avvenuta in data 31.12.2016 ;

- Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Cessalto (TV), avvenuta in data 14 Aprile 2017 ;

- Ufficio postale San Dorligo della Valle (TS), avvenuta in data 31 Maggio 2017 ;

- Banca Nazionale del Lavoro di Trieste, avvenuta in data 02.07.2017;

- Ufficio postale di Duino, frazione Sistiana (TS), avvenuta in data 1.10.2017;

- Ufficio postale di Ceggia (VE), avvenuta in data 02.11.2017;

- Ufficio postale San Biagio di Callalta (TV), avvenuta in data 02.12.2017: in tale occasione i cinque autori del reato vennero tratti in arresto in flagranza di reato”.

Il modus operandi, tipicizzato e sperimentato, del gruppo criminale consisteva nell’introdursi alle prime luci dell’alba in una porzione dell’edificio non coperta dall’impianto di allarme, talvolta calandosi dal tetto, attraverso feritoie o finestre alle quali avevano segato nel corso della notte le inferriate. Una volta dentro alla banca o all’ufficio postale i rapinatori attendevano l’arrivo del direttore costringendolo a farsi consegnare il denaro contenuto nella cassaforte.

