Controlli della Guardia di Finanza a B&B e case vacanze nel Brindisino

BRINDISI - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi, al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione, dell’abusivismo e del sommerso nel settore turistico-ricettivo, ha controllato diverse strutture ricettive (B&B, case vacanze e affittacamere) dislocate sull’intera provincia di Brindisi ed, in particolare, nelle località di vacanza.

Dagli accertamenti svolte dalle Fiamme Gialle sono state rilevate 36 irregolarità di vario genere, tra cui, in taluni casi, la mancanza di autorizzazioni ad operare pur presenti su internet e pronti ad accogliere prenotazioni on-line da varie città italiane.

L’attività di analisi si è svolta incrociando i dati acquisiti dai sistemi informatici e gli elementi in possesso dei vari Comuni della provincia, con le strutture ricettive presenti sui siti internet, nonché sui social network ove spesso si concentrano le offerte turistiche.

Gli accessi ispettivi effettuati dai finanzieri, oltre alla regolarità della posizione fiscale, sono stati finalizzati alla verifica delle previste autorizzazioni amministrative quali la cosiddetta Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), obbligatoria per l’attività ricettiva nello specifico settore e da presentare al rispettivo Comune nonché il corretto adempimento alle disposizioni del Tulps in materia di “comunicazione delle persone alloggiate”.

Per quest’ultima ipotesi, 8 titolari di strutture ricettive sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Brindisi per non aver effettuato la comunicazione degli alloggiati all’Autorità di Pubblica Sicurezza, in violazione dell’art. 109 del Tulps.

Inoltre, 7 soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per casi di abusivismo edilizio riscontrati, in violazione dell’articolo 44 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di normativa edilizia.

Tempo stimato di lettura: 40’’

Attribuzione - Non commerciale