Maxi tamponamento nel Fasanese: quattro feriti

POZZO FACETO - E' di 4 feriti il bilancio di un maxi tamponamento avvenuto ieri sera (15 ottobre) poco prima delle ore 19 nel tratto della ex statale 16 tra Pezze di Greco e Speziale all'altezza dell'incrocio per Pozzo Faceto.

A rimanere coinvolte nel tamponamento sono state 4 autovetture - una Fiat Panda, una Fiat Multipla, una Citroen C3 e una Opel Corsa - che viaggiavano in direzione Ostuni.

Quattro le persone rimaste ferite - per fortuna in maniera lieve - su 9 che ne viaggiavano in totale nelle 4 auto. Si tratta di tre donne ed una bambina di Ostuni e Bari. Una delle ferite era alla guida di una delle auto. Le altre tre erano, invece, occupanti di un'altra autovettura.

Sono state tutte e 4 trasportate dalle ambulanze del 118 presso l'ospedale di Ostuni.

Sul posto per i rilievi di rito è intervenuta una pattuglia della Polizia locale di Fasano.

Il traffico ha subito notevoli rallentamenti.

