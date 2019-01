Tantissimi fasanesi alla manifestazione “Si, combatto Xylella” di Monopoli

MONOPOLI – Oltre tremila persone hanno partecipato ieri (domenica 13 gennaio) alla grande mobilitazione dal titolo “Si, combatto Xylella” per contrastare, appunto, l’avanzare della Xylella fastidiosa (il batterio che ha distrutto interi uliveti nel Salento) e per dire “Si” alla scienza, alla produttività e al paesaggio”.

Una manifestazione che è stata ideata nei giorni scorsi proprio a Fasano, su iniziativa del consigliere regionale Fabiano Amati, e che si è tenuta ieri a Monopoli (dove è stato ritrovato l’ultimo albero in ordine di tempo infetto dal batterio) con partenza alle ore 10 del corteo da Cala Pantano e arrivo in Piazza Vittorio Emanuele.

Oltre tremila le persone presenti, con in testa decine e decine di sindaci con fascia tricolore, tra cui il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, e centinaia di cittadini fasanesi.

Si è trattata di una manifestazione unitaria che ha visto presenti e unite anche tutte le organizzazioni agricole (Confagricoltura, Cia, Coldiretti, Copagri, Agrinsieme) insieme all’Anci (l’Associazione dei Comuni italiani), alle associazioni dei vivaisti, al Parco delle Dune costiere e alla Riserva di Torre Guaceto, a diversi comitati nati per combattere la Xylella, a esponenti del mondo accademico e della società civile, ad associazione varie, organizzazioni di produttori, frantoi, cooperative.

La manifestazione di ieri, nata spontaneamente tra produttori e cittadini e sostenuta da molti sindaci, comitati spontanei ed altri gruppi, ha voluto dare vita ad un fronte comune senza etichette e colori politici tra società civile, aziende, associazioni ed enti, organizzazioni di rappresentanza, amministrazioni pubbliche, scuole, organi d’informazione, istituzioni di ricerca, organi e poteri dello Stato, per contribuire ad organizzare un impegno coordinato al contrasto dell’epidemia in modo consapevole e senza tentennamenti.

“Si può vincere questa battaglia – è stato evidenziato nel corso della manifestazione . solo tutti insieme passando dal sentire individuale al sentire collettivo attraverso azioni sinergiche di corretta informazione, capillare comunicazione, attività di prevenzione, ferrea e totale applicazione delle misure di contenimento”.

Questi i punti che sono stati sostenuti nel corso della manifestazione: “Affermiamo le ragioni della Scienza e sosteniamo le attività di Ricerca; rinneghiamo, contrastiamo ed isoliamo la disinformazione organizzata, il negazionismo ed il complottismo corresponsabili del disastro; aiutiamo gli amministratori e gli uffici regionali competenti nelle attività di monitoraggio, applicazione e controllo delle misure di contenimento; chiediamo il forte coinvolgimento ed impegno delle Amministrazioni locali nelle attività di informazione e prevenzione, coordinamento e controllo delle misure di contenimento; chiediamo una maggiore responsabilità, sinergia, coraggio e determinazione della politica tutta e delle istituzioni nonché adeguate risorse umane e finanziarie per poter combattere l’epidemia, tutelare il paesaggio ed aiutare le attività produttive a sopravvivere e ripartire; chiediamo maggior impegno a media, organi di stampa, artisti ed uomini dello spettacolo nel far corretta informazione, selezionando e verificando le fonti, evitando sensazionalismi, derive antiscientifiche e complottiste".

Intanto proprio durante la manifestazione è arrivata una notizia che tutti quanti non si aspettavano. La Procura di Bari nella giornata di sabato scorso ha sequestrato l’albero infetto da Xylella ritrovato in agro di Monopoli, in area ancora ritenuta indenne relativamente alla Xylella.

“Il sequestro dell’ulivo infetto di Monopoli, da parte della Procura di Bari, non è una buona notizia per l’olivicoltura pugliese”: ha dichiarato Giannicola D’Amico, vicepresidente regionale di CIA Agricoltori Italiani della Puglia, commentando il sequestro, avvenuto sabato, dell’ulivo infetto ritrovato in agro di Monopoli e per il quale il proprietario aveva richiesto l’autorizzazione necessaria alla eradicazione.

“Rispettiamo la Magistratura, che fa il proprio lavoro in base alle leggi vigenti, segnaliamo tuttavia che, come messo in evidenza dalla scienza e dalla realtà dei fatti, impedire le eradicazioni non fa che accelerare l’avanzata del batterio”, ha aggiunto D’Amico. “Purtroppo, l’espansione della xylella non aspetta i tempi dei processi, né gli esiti dei ricorsi al Tar. E’ stato così per i contenziosi legali pendenti presso la Procura di Lecce, che a distanza di tre anni non sono approdati a nulla, e per quelli presentati al Tar dai proprietari di Oria e respinti alla fine del 2017. Anche dal punto di vista legislativo, occorre un intervento del Parlamento che dia gli strumenti normativi necessari ad accelerare le eradicazioni e tolga ai complottisti la possibilità di ostacolare la lotta contro la Xylella e la rinascita dell’olivicoltura pugliese”, ha affermato il vicepresidente regionale di CIA Agricoltori Italiani della Puglia.

Tempo stimato di lettura: 1’ 30’’

