Auto in fiamme: paura nel centro di Fasano

FASANO - Si sono vissuti attimi di paura intorno alle 13 di oggi (martedì 29 gennaio) alla periferia di Fasano, all'incrocio tra via Cenci e la strada che conduce allo Zoosafari.

Un'auto - una Seat Ibiza alla cui guida vi era una anziana fasanese - per cause accidentali ha preso fuoco durante la marcia. La conducente ha fatto appena in tempo a scendere dal mezzo, primo che l'auto venisse avvolta dalle lingue di fuoco.

Sul posto sono prontamente intervenute pattuglie dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale, che hanno messo in sicurezza la zona, tenendo lontani anche i numerosi passanti ed i ragazzi che a quell'ora stavano uscendo dalla vicina scuola "Giovanni Pascoli".

Da Ostuni sono giunti una autobotte con un mezzo fuoristrada dei Vigili del Fuoco, i quali hanno spento l'incendio. L'auto è andata quasi completamente distrutta.

