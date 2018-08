Paolo Giordano presenta il suo ultimo romanzo “Divorare il cielo”

SELVA DI FASANO - I protagonisti di “Divorare il cielo” di Paolo Giordano abitano in una masseria di Speziale, un luogo che si pone quasi al di fuori del tempo e che li accoglie e si trasforma con loro. Il libro edito da Einaudi si ricongiunge ai suoi luoghi e sarà presentato oggi, domenica 19, alle ore 19 a Villa Elena B&B di Mara Sansonetti (Via Sportelli 16, collina Abella, Selva di Fasano). L’apprezzato autore de “La solitudine dei numeri primi”, “Il corpo umano” e “Il nero e l’argento” torna in scena con un romanzo costruito attorno a sentimenti tanto potenti quanto distruttivi e sarà intervistato, in un incontro organizzato dai Presìdi del Libro di Fasano, dalla giornalista Barbara Castellano.

Teresa, voce narrante, è torinese e trascorre ogni estate in Puglia, col padre, a casa della nonna. Qui incontra Bern, Tommaso e Nicola. I tre ragazzi, come si legge dalla quarta di copertina, «si tuffano in piscina, nudi, di nascosto, entrano come un vento nella vita di Teresa. Sono poco più che bambini, hanno corpi e desideri incontrollati e puri, proprio come lei. I prossimi vent’anni li passeranno insieme nella masseria lì accanto, a seminare, raccogliere, distruggere, alla pazza ricerca di un fuoco che li tenga accesi. Al centro di tutto c’è sempre Bern, un magnete che attira gli altri e li spinge oltre il limite, con l’intensità di chi conosce solo passioni assolute: Dio, il sesso, la natura, un figlio».

