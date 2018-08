“Divorare il cielo”, Paolo Giordano: «La Puglia è un mio modo di stare al mondo»

FASANO - Sono passati dieci anni dalla “Solitudine dei numeri primi”, il libro vincitore del Premio Strega nel 2008, e Paolo Giordano ha dimostrato di essere un autore libero, capace di imporsi nonostante l’ingombrante paragone con il bestseller che racconta emozioni compresse su rifiuto del corpo e teoremi matematici. “Divorare il cielo”, uscito lo scorso maggio per Einaudi, è un romanzo dall’intreccio narrativo serrato: è necessario esercizio per sostenerne la lettura, la profondità e forse questo fa comprendere quanto Giordano sia un lettore appassionato, prima che scrittore.

Ieri 19 agosto a Villa Elena la giornalista Barbara Castellano ha analizzato insieme all’autore, in un incontro promosso dal Presidio del Libro locale, l’amore e la fede che vengono raccontati persino con ferocia nel libro ambientato a Speziale, frazione di Fasano. La Puglia non è affatto un setting ruffiano, al contrario viene scelta per raccontarne la verità e superare quella patina che il turismo le ha messo addosso, limitandone l’atmosfera tribale che esplode quando si svuota della fiumana umana. La masseria in cui è ambientata la storia di Teresa e Bern è un microcosmo in cui la natura è testimone del loro tacito accordo, assumendo un ruolo di memoria leopardiana (natura benigna) con l’empatia di una madre che Barbara Castellano ha paragonato alla Vergine a cui San Bernardo rivolge la preghiera nel XXXIII canto del Paradiso.

La Puglia di Paolo Giordano è selvaggia come l’Islanda, è grembo fertile e deserto. Dai protagonisti di “Divorare il cielo” viene fuori un modo politico di stare al mondo che guarda in faccia i giudizi impietosi nei confronti delle generazioni vecchie e nuove, e ne ride. Non esistono schemi rigidi e non c’è tempo per dubitare delle utopie: anche il progetto di Cesare, il “sacerdote” della masseria, della costruzione di un Eden in terra è una sfida che può essere vinta. Paolo Giordano ha scritto una sorta di metalibro, citando alcuni testi che hanno contribuito alla sua formazione. Pensiamo al “Barone rampante” di Italo Calvino e agli scritti di Stirner che diventano una dichiarazione d’amore per la letteratura e un tentativo coraggioso di rendere pop classici che sono una forma di promozione umana elevatissima.

Appuntamento al 2 settembre per un nuovo appuntamento promosso dai Presidi del Libro di Fasano con Sandra Petrignani, autrice de “La corsara” finalista del Premio Strega 2018.

