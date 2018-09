Fasano ospiterà il Festival della Scienza

FASANO – La città di Fasano dal 13 al 21 ottobre ospiterà il Festival della Scienza, raccontare la scienza e la tecnologia e insieme discutere del rapporto tra queste e l’attualità.

In attesa del programma ufficiale, tanti saranno sicuramente gli argomenti trattati per l’iniziativa: l’epidemia di Xylella, l’innovazione in agricoltura, la ricerca di fonti energetiche rinnovabili, le politiche vaccinali, gli Ogm e i molti casi di scienza in tribunale.

Tra il 13 e il 21 ottobre tutto questo sarà al centro del Festival promosso dal Comune e dal Politecnico di Bari, con la collaborazione della ASL e della sezione FAI di Brindisi, e insieme all’ISS Leonardo da Vinci e alla SSS di primo grado G. Bianco - G. Pascoli.

Fasano si candida quindi a città di riferimento per recuperare il rapporto più corretto, consapevole e utile tra Scienza e Politica.

Attribuzione - Non commerciale