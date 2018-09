Grande partecipazione per l'Educational Tour Costa dei Trulli

FASANO - Domenica 16 settembre si è svolto l’Educational Tour, uno dei due appuntamenti del Festival Costa dei Trulli, che ha visto la partecipazione di numerosi artisti di fama internazionale tra Monopoli, Fasano ed Alberobello. Questa volta l’evento promosso dall’Amministrazione Comunale di Fasano e organizzato dalla sezione fasanese dell’associazione Ecomuseale di Valle d’Itria aveva come mission quella di valorizzare il centro storico di Fasano che per una mattinata si è vestito a festa per raccontare non solo la sua storia, i suoi luoghi di interesse culturale ma anche le arti che danno un valore aggiunto alla ricchezza del territorio.

Quindi, per l’occasione “sono stati messi in scena l’arte del cestaio, l’arte del ceramista, l’arte del filet, l’arte dell’arrotino, l’ingegno creativo di due giovani fasanesi che hanno coniugato tradizione e innovazione. E ancora, l’arte del custodire i prodotti della nostra terra come il pomodoro regina oggi Presidio SlowTour e le erbe aromatiche, del custodire il sapere della pasta fresca, del buon cibo e del buon vino.

Certi che solo attraverso il racconto dell’arte e la cura del bello si può essere consapevoli di quanto è ricco il nostro territorio, il tour di promozione turistica e culturale promosso fortemente dall’associazione ha visto come collaboratori dell’iniziativa gli Igers della community @IgersValledItria per raccontarla a tutti e raggiungere un numero maggiori di fruitori del mondo social.

Lo story telling della giornata è possibile seguirlo sul profilo Instagram e Facebook dell’@ecomuseodivalleditria e degli @igersvalleditria come anche tutte le foto scattate dai nosti turisti social per un giorno.

Doveroso ringraziare tutti i veri protagonisti di questa iniziativa che spinti da un unico comune denominatore, avere a cuore il proprio paese, hanno preso parte all’iniziativa: tutta l’amministrazione comunale e i dipendenti in particolare modo Caterina Loconte, il cestaio Mario Cofano, le Maioliche di Vito Pugliese, la signora Franca Iacovazzi, l’arrotino Angelo Cincavalli, la bottega L’arte messa da parte di Rosalba Fucci, Lucciole di Puglia di Donato Potenza, la confraternita del Rosario per l’apertura straordinaria della chiesetta Madonna delle Grazie, Agricoltura giovane sooc Coop, l’ass.ne U’mbracchie per l’apertura della Casa Museo, Valentina De Carolis con i sui “Dettagli, filet e minareto”, l’azienda agricola Nicola Pero con i pomodori regina presidio Slow tour, la Società Storia Patria nella persona di Maria De Mola per l’apertura e racconto della Stanza del Parlatorio, le cantine Miali e la trattoria del Portico.

Il prossimo appuntamento è il 29 settembre con la Disifida di Fasano, un altro eveno che coinvolgerà tutti coloro vorranno prendervi parte per scoprire la storia di Fasano attraverso un gioco per il centro storico.

Per iscriversi all’iniziativa basta contattare l’Ass.ne ecomuseale di Valle d’ITria o via mail allindirizzo ecomuseodivalleditria@gmail.com o lasciando un messaggio al 3805486871. Maggiori dettagli verranno diffusi a breve.

Referente progetto: Mary Castellana (380.54867871)

Credits fotografie: Donato Potenza, Igers Valle d’Itria e Ass.ne ecomuseale Valle d’Itria.

Attribuzione - Non commerciale