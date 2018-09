“Guardano limpidi il mare adirato”, la mostra fotografica al museo di Egnazia

FASANO - Sabato 22 settembre, alle ore 19.00, in occasione delle aperture straordinarie per le Giornate Europee del Patrimonio, sarà inaugurata la mostra fotografica “Guardano limpidi il mare adirato” presso il Museo Nazionale e Parco Archeologico di Egnazia.

Il titolo “Guardano limpidi il mare adirato” si riferisce alle parole iratis lymphis, con cui Orazio (Sat., 1.I, V, 96-97) descrisse la città durante un viaggio lungo la via Appia, fatto insieme a Mecenate nel 37 a.C.

La libertà di interpretazione del verso latino non è casuale e vuole anzi sottolineare il senso dell’azione fotografica intrapresa nel documentare Egnazia oggi.

Chi sono i suoi abitanti? Come attraversano e guardano questo paesaggio? Cosa c’è dietro le quinte e le teche del museo? Cosa succede lungo le mura messapiche una volta imponenti e ormai trasformate, sommerse o riutilizzate? Cosa rispondono le acque irate e limpide allo sguardo contemporaneo?

Come la musealizzazione dei reperti archeologici, basata su studi e pratiche scientifiche, propone una narrazione e produce un immaginario nel visitatore/osservatore, così le immagini dei giovanissimi autori vanno intese come un ulteriore livello di narrazione. Mescolandosi alla collezione permanente del museo, la narrazione contemporanea trascende la documentazione della realtà connaturata al mezzo fotografico per produrre un immaginario ulteriore e inaspettato.

"Guardano limpidi il mare adirato" è frutto del laboratorio fotografico tenuto da Giuseppe Fanizza nell’ambito del Corso biennale di Fotografia di F.Project. La mostra è a cura di Giuseppe Fanizza e Roberta Fiorito.

F.project - Scuola di Fotografia e Cinematografia attiva ogni anno, con gli studenti del corso biennale di fotografia, dei laboratori di ricerca visuali su diverse zone del territorio in cui opera con l'idea di offrire attraverso i linguaggi dell'immagine contemporanea, una nuova documentazione fotografica e video della Puglia e delle zone circostanti.

Le fotografie sono di: Francesca Abruzzese, Martina Amoruso, Antonio D’Alesio, Anna Barbaro, Tatiana Bevilacqua, Giuseppe Cannone, Nicola Cardone, Alexia Coppolecchia, Dalila Crudele, Silvio De Benedittis, Velentina Deandrea, Nicola Dipierro, Mariangela Favuzzi, Cristian Fiore, Francesco Liberatore, Dominga Lussone, Sara Magrì, Andrea Mallardi, Nicla Marzano, Luca Masciavè, Grazia Mundo, Stefania Pero, Andrea Petruzzi, Giusy Prisciandaro, Antonella Romano.

Si ringrazia: Arianna Ancona, Alessia Busto, Ivan De Santis, Rosaria Lucia Marrone, Nico Murri, il direttore del Museo di Egnazia Angela Ciancio, l’addetto alla comunicazione del museo Marcello Dentico e il Sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

OPENING MOSTRA:

Sabato 22 settembre ore 19.00

In via eccezionale, il museo rimarrà aperto sino alle 22:00;

l’ingresso dalle 20 alle 22:00 avrà un costo simbolico di 1 €

Per tutti gli altri giorni verranno osservati gli orari e i costi usuali consultabili sul sito web del Museo Nazionale e Parco Archeologico di Egnazia.

