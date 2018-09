A Bergamo un occhio sulla Puglia con gli scatti di Francesco Loliva

FASANO – “Puglia: dalle città al paesaggio” è il titolo della prima mostra fotografica di Francesco Loliva, medico cardiologo fasanese con la passione della fotografia. L’esposizione è stata inaugurata sabato 22 settembre all’ InArte Werkkunst Gallery di Bergamo.

Per mezzo della sua mostra personale, Loliva presenta la Puglia attraverso una sorta di viaggio per immagini, tra la campagna, gli ulivi, il mare e i dettagli che la contraddistinguono con tradizioni ed architettura.

Dopo la pubblicazione dei libri fotografici “Un inverno a Savelletri” e “Valle d’Itria. Amore a prima vista”, è la volta di una vera a propria vetrina sul paesaggio pugliese esportata in nord Italia. «È stata una serata entusiasmante in questa elegante galleria – ha dichiarato Francesco Loliva dopo la cerimonia di inaugurazione – c’è stato un successo di pubblico che ha molto apprezzato sia la qualità delle foto, sia il paesaggio. Molti hanno assicurato che verranno in Puglia appena possibile! Amo cogliere l’attimo per riviverne le emozioni e per offrire all’osservatore spunti di riflessione ».

La mostra fotografica sarà visitabile fino al 12 ottobre.

