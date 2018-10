Festival della Scienza Fasano 2018: si parla di intelligenza artificiale

FASANO - Prosegue a Fasano il Festival della Scienza dedicato al rapporto tra scienza, cittadini e politica. La terza giornata dell’iniziativa è in programma quest’oggi, giovedì 18 ottobre, con l’incontro previsto presso la Sala di rappresentanza del Comune alle ore 17,00 sul tema “Big data e intelligenza artificiale: sfide scientifiche e sociali”. A confrontarsi sul tema saranno gli esperti di Intelligenza Artificiale e gestione dei dati, Tommaso di Noia, Professore Ordinario del dipartimento di ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari, e Pietro Leo, Italy Chief Scientist and Research Strategist di IBM, coordinati da Dino Amenduni, collaboratore di “Repubblica”.

L’enorme e virtualmente infinita quantità di dati disponibili su scala globale, unita a un potenza di calcolo difficilmente immaginabile – e sempre crescente – disegna per l’Intelligenza Artificiale un presente e scenari futuri al bordo di ciò che non molti anni fa avremmo considerato fantascienza. Una sfida entusiasmante per gli addetti e che produce ripercussione sociali sulle quali è bene riflettere collettivamente e per tempo.

Il Festival della Scienza è un evento promossa dal Comune di Fasano insieme al Politecnico di Bari, è finanziata dalla Regione Puglia (#WeareinPuglia), si avvale del sostegno di ENI, sponsor della manifestazione, e si avvale di partener quali la ASL Brindisi, la sezione di Brindisi del Fondo Ambiente per l’Italia, gli Istituti scolastici cittadini “Bianco Pascoli”, “Leonardo Da Vinci “, “Gaetano Salvemini” e dell’azienda Agricola Pantaleo.

Si comunica inoltre che l’incontro in programma sabato mattina 20 ottobre p.v. dal titolo “AI, A come Agricoltura, I come Innovazione” è spostato dal teatro Sociale alla sala di Rappresentanza del Palazzo di Città.

