Bufale sui vaccini sfatate al “Festival della Scienza”: la medicina non è democratica

FASANO - I social network sono una piazza democratica dove far valere la propria opinione, sacrificando spesso la verità pur di soddisfare la pretesa di saperne di più a ogni costo. Anche a costo della scienza. L’appuntamento pomeridiano della quarta giornata del “Festival della Scienza” al Teatro Sociale l’ha rimessa invece a fuoco, trattando il tema dei vaccini che divide l’opinione pubblica, una sorta di “civil war” combattuta a colpi di tweet e post su Facebook. Andrea Grignolio, docente di storia della medicina all’Università La Sapienza (prossimamente in cattedra al San Raffaele di Milano), l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco e Stefano Termite, dirigente del Servizio Igiene dell’Asl Brindisi, moderati dal giornalista di Rai News 24 Gerardo D’Amico, hanno riportato la medicina tra la gente mettendoci la faccia, perché la scienza deve affrontare la sfida di sbugiardare le notizie false e i medici truffaldini, vivendo oggi nel paradosso di avere tante risorse a disposizione e di non sapere come usarle per informarsi con serietà. A questo si aggiunge il bisogno di recuperare un rapporto medico-paziente capace di instaurare una fiducia tale da non indurre a rivolgersi a chi crede nell’efficacia dell’omeopatia, per esempio, o a dare risalto alle fake news che millantano cure e rimedi alternativi.

I relatori hanno tracciato l’identikit del “bufalaro medio” che riesce persino a fare rete sui social, dove vale la legge delle “echo chambers” e “filter bubbles”: ci si riunisce in gruppi che fanno valere un’idea prevalente, e se questa è rinnegare l’efficacia dei vaccini, tutti le faranno l’eco diffondendo folli teorie in rete. Si tratta di un circuito pericoloso che spesso è innescato proprio da genitori con un buon livello di istruzione e naturisti. Grignolio, Lopalco e Termite si sono confrontati sul tema con l’approccio tipico del metodo scientifico, demistificando anche le assurde connessioni che vogliono i vaccini causa dell’autismo: non esiste evidenza scientifica che lo dimostri e dire il contrario è diventare complici di una spirale che risucchia e allontana dalla verità.

In Italia oggi si muore ancora di morbillo e siamo il primo Paese in Europa a denunciare morti di tetano: sono dati che fanno riflettere sulla necessità di procedere con l’obbligo vaccinale per l’iscrizione a scuola, poiché ancora lontani dagli standard richiesti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, e sull’aspetto quasi antropologico che ci spinge a non avere percezione della gravità delle malattie infettive fino a quando non si diffonde il panico di una epidemia. Ricordiamo che quando le coperture vaccinali cadono i virus e i batteri ritornano, e non esiste alcun complotto a vantaggio delle multinazionali farmaceutiche che tenga, perché per i vaccini si spendono 354 milioni a confronto dei 25 miliardi investiti per le aspirine ad esempio.

Il panel ha assunto pertanto una valenza anche pratica per imparare a utilizzare la rete in modo etico, con la razionalità di chi riesce a filtrare le notizie accreditate e la fiducia nei confronti degli specialisti, perché la scienza è democratica solo quando la si studia e la si conosce. Non ci si può improvvisare.

Attribuzione - Non commerciale