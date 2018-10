Concluso il Festival della Scienza. La ricerca scientifica dal passato verso il futuro

FASANO – Secondo il filosofo Karl Popper in ogni processo, così come quello scientifico, non sono le certezze a portare risultati ma prove, dimostrazioni, verità e falsità che conducono ad una logica della ricerca. È stato questo concetto che ha dato il via all’ultimo appuntamento organizzato nell’ambito del Festival della Scienza, tenutosi ieri, domenica 21 ottobre, nella Sala di Rappresentanza del Comune di Fasano.

“Cultura, Ricerca, Costituzione: l’eredità del passato e lo sguardo verso il futuro” il tema dell’incontro in cui si sono confrontati Giulio Giorello, filosofo, accademico ed epistemologo e Giovanni Maria Flick, giurista, accademico, Ministro di grazia e giustizia del governo Prodi I e già Presidente della Corte costituzionale, moderati dal giornalista Giuseppe De Tomaso, direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno.

«Flick rovescia la locuzione di Cartesio “Cogito ergo sum” in “Sum ergo cogito” – ha affermato Giorello - L’impresa scientifica risponde a questa richiesta di pensiero. Popper quando ha sottolineato il carattere falsificabile delle teorie scientifiche ci ha dato una definizione utile. È sempre stato convinto che politica e libertà scientifica si aiutano l’uno con l’altro. Esempi sono Galilei e Keplero con le loro teorie, dove anche gli errori sono stati fondamentali per arrivare a delle conclusioni veritiere.

In una controversia scientifica ci si trova a discutere e a dissentire profondamente su punti essenziali. Così come anche le vicende di Newton ed Einstein. All’interno della guerra scientifica, la libertà di proporre soluzioni diverse è, a volte, una virtù, un gioco che dipende anche dal fato».

«La Costituzione anche in questo settore è assolutamente necessaria – ha proseguito Flick - Siamo sempre stati abituati a ragionare sul principio del “Cogito ergo sum” ricollegandoci alla simbiosi che c’è tra la mente e il corpo. Libertà e memoria non partono esclusivamente dal cervello.

Non è sempre vero “Cogito ergo sum” perché ci sono momenti in cui “Sum ergo cogito”, alla presenza di elementi che condizionano la libertà, come ad esempio l’odio.

Anche l’uso dei social network può condizionare il comportamento dell’essere. Le conseguenze influiscono sul piano del vivere sociale, come la diffusione delle fake news, divenute quasi incontrollabili.

Tutto questo dimostra la necessità della libertà e il rischio che la scienza ne diventi priva.

Quella necessità di trovare un equilibrio tra diritto e scienza».

«Considerare la scienza come ricerca della verità, al pari della ricerca dell’informazione. Sia il giornalista che il magistrato detengono il “potere” di stabilire il tasso di reputazione di una singola persona. Lo Stato diventa però giudice arbitro nella ricerca» è il pensiero espresso da De Tomaso.

L’incontro è sfociato poi sulla visione di una conoscenza dispersa, frammentaria, figlia delle interrelazioni tra persone, basata su ciò che tutela e promuove l’art. 9 della Costituzione, ovvero la cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

«La Costituzione – secondo Flick - è un manuale di convivenza che sta diventando un manuale di sopravvivenza. L’art. 9 dice di guardare al passato per puntare al futuro. Vivere soltanto nel presente è rischioso perché ci impedisce di andare avanti e percorrere la strada dell’evoluzione».

Come sosteneva Aristotele, la Costituzione è la struttura che dà ordine alla città ma soprattutto un limite al potere.

A conclusione dell’incontro, il consigliere regionale Fabiano Amati ha voluto ringraziare quanti hanno permesso la realizzazione del Festival della Scienza, confessando l’ambizione di voler dare un’evoluzione all’iniziativa, invitando magari per il prossimo anno qualche ospite premio Nobel. «Costruendo cultura per le strade, la civiltà verrà a trovarci» ha concluso Amati, lasciando la parola al sindaco di Fasano Francesco Zaccaria: «E’ stata una scommessa vinta, la comunità ci ha seguito. Abbiamo parlato di scienza toccando temi attuali e l’obiettivo è quello di continuare a parlarne. Questo è il nostro modo di guidare la comunità, dando valore ad attività culturali come queste. Un modo aperto che fa riflettere, associandosi alla decisione politica».

