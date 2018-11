Il fasanese Michelangelo Busco è il nuovo direttore del Teatro Fusco di Taranto

FASANO - E’ il fasanese Michelangelo Busco il nuovo direttore del Teatro Fusco di Taranto. L’Amministrazione Comunale di Taranto e il Teatro Pubblico Pugliese hanno annunciato il termine delle procedure che hanno portato alla nomina del direttore del Teatro Comunale e tra le sette candidature pervenute al Teatro Pubblico Pugliese a seguito dell’avviso pubblico emanato dal TPP a settembre per la raccolta di manifestazione di interesse per l’incarico di direttore del Teatro per la stagione teatrale 2018/19, la scelta è ricaduta su Michelangelo Busco, organizzatore culturale e dello spettacolo con particolare competenza in campo musicale – così come previsto dal bando – attivo sul territorio nazionale ed internazionale da diversi anni.

La scelta è stata operata da una commissione nominata dal Teatro Pubblico Pugliese, al quale il Comune di Taranto, pur restandone il gestore – ed essendo già socio dell’ente e con il quale realizza da decenni stagioni teatrali – ha chiesto un supporto tecnico ed organizzativo per la gestione del nascente Teatro Fusco, comprendendo in tale attività anche l’individuazione e la nomina del direttore. Il Teatro Pubblico Pugliese ha dunque emanato un Avviso pubblico e, tra le candidature pervenute, è stato scelto il profilo di Michelangelo Busco, figura poi approvata dall’Amministrazione Comunale che ha pertanto condiviso ed approvato la procedura di individuazione.

Michelangelo Busco nel 1995 è entrato a far parte del mondo della musica, seguendo un lungo percorso tra vari generi. E’ stato organizzatore, direttore artistico o di produzione, nel corso degli anni, di circa 1.000 concerti e svariate rassegne e vanta molteplici collaborazioni nel mondo della musica e del teatro. È stato, tra le altre cose, direttore artistico de “La Puglia nei castelli”, della rassegna “Glam Concert” a Monopoli, ed è, da diversi anni, direttore di produzione di “Last Musik” (concerti al Parco della Musica di Roma in diretta su RAI5 e al LAC di Lugano). Da dieci anni è Direttore Generale del Teatro Forma di Bari, considerato uno dei salotti della buona musica e del teatro di qualità in Puglia.

«Michelangelo Busco è, senza ombra di dubbio, fra i migliori organizzatori teatrali e musicali in Italia – commenta l’amministrazione comunale – ed e chiaro a tutti quanto questa amministrazione si sia adoperata per l’apertura del primo teatro comunale tarantino. Auguriamo al direttore di fare un grande lavoro e stiamo lavorando per accelerare i tempi dell’apertura, prevista entro la fine dell’anno. Presto sarà annunciata la stagione teatrale del Comune, una stagione di altissimo livello che prevede, accanto al cartellone teatrale, anche concerti con nomi prestigiosi nazionali e internazionali. Il teatro e la musica sono tra i maggiori veicoli culturali, Taranto deve ripartire anche da qui».

L’incarico avrà scadenza a giugno. Durante questi mesi, il neodirettore avrà il compito, ovviamente di comune accordo con l’amministrazione comunale ed il Teatro Pubblico Pugliese, di gestire il teatro sia dal punto di vista finanziario che artistico.

