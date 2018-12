A “Tempeste” il coinvolgente viaggio di Moni Ovadia

FASANO – Nuovo entusiasmante appuntamento per la rassegna “Tempeste. Immagini, suoni, racconti dal Mediterraneo”, il festival progettato dalla nostra Amministrazione comunale e cofinanziato dalla Regione Puglia. Ieri sera (17 dicembre) sul palco del Teatro Kennedy è andato in scena “Cabaret Yiddish ”, spettacolo raffinato e coinvolgente nato nel 1992 da un’idea di Moni Ovadia. Ad accompagnarlo sul palco (volutamente spoglio) la Stage Orchestra composta da Maurizio Dehò al violino, Paolo Rocca al clarinetto, Albert Florian Mihai alla fisarmonica e Luca Garlaschelli al contrabasso.

Un viaggio per conoscere un po’ di più la storia e le curiosità del popolo ebraico, (che sono il frutto dell’esilio, così come la stessa lingua yiddish), attraverso musiche travolgenti e luoghi comuni tutti da sfatare. Dal naso alla proverbiale tirchieria, dalle mamme (potenti e prepotenti come in tutto l’universo mondo, a dire il vero) al micidiale fiuto per gli affari, non sempre all’insegna dell’onestà.

Il tutto condito con l’ironia, un’arma potentissima capace di allontanare e far dimenticare (almeno per una serata) pagine nere di storia di indicibile bruttura. All’odio razziale e alle cattiverie l’eclettico Ovadia – e con lui tutto il popolo ebraico, non importa se sia americano o russo, polacco o tedesco – risponde con sorrisi e leggerezza.

Prossimo imperdibile appuntamento venerdì 21 alle 20.30 al Teatro Sociale, con lo spettacolo – creato esclusivamente per la nostra Fasano – “Ghibli. Suoni ed echi dal Mediterraneo”. In scena il duo composto da Nabil Bey (voce e autore dei Radiodervish) e Fabrizio Piepoli (ex voce dei Radicanto e componente della Cantiga della Serena).



Per apprendere a pieno i colori, i profumi e gli umori della tradizione ebraica, il cantastorie definisce due capisaldi: 1) lo yiddish, la lingua dell’esilio, di un popolo errante e non di una identità nazionale e geograficamente circoscritta; 2) lo witz, la tipica storiella ebraica, espressione dello spiccato senso di autoironia, ben diverso dalla derisione antisemita.



In questa altalena di parole e canzoni, si delinea forte il ruolo unificatore e universale della musica che, nonostante l’incomprensibilità di una lingua che non appartiene ai più in sala, attraverso l’interpretazione e una danza appena accennata da Moni Ovadia, amplifica le emozioni.



La leggerezza e la profondità convivono nell’affastellarsi degli spunti di riflessione che emergono prepotenti dalla narrazione dei due veri protagonisti: lo Yiddish e la musica Klezmer, appunto. Durante l’esilio, condizione sofferta dagli Ebrei che, come naviganti, hanno oltrepassato terre ed epoche, lo yiddish, ovvero mameloshn (“lingua-mamma”), loro unico punto di riferimento e di aggregazione, li ha guidati sempre nella malinconia e nei moti dell’anima.



Per circa due ore gli spettatori sono rapiti da questo cabaret di classe, vecchia maniera. Nessun orpello, nessun gioco di luci distrae dalla messinscena essenziale, arricchita solo dalla voce di Ovadia e dalle corde e dai tasti degli strumenti. Di primo acchito ciò potrebbe far risultare la rappresentazione monotona in alcuni passaggi, ma a conti fatti tutto è necessario e non si sarebbe potuta operare nessuna sottrazione e nessuna aggiunta, superflua per soddisfare la curiosità dei presenti.



Più che un’apologia del mondo ebraico si cerca uno spettacolo dall’accento velatamente antirazzista, corda toccata solo nel finale con il ricordo delle vittime nei campi di concentramento. Ovadia lo fa con dolore, in un canto-lamento, e con intelligenza accenna ad un’umanità ormai perduta, mettendo in luce che il razzismo non è altro che mancanza di conoscenza, ignoranza e paura per ciò che non si comprende, così rendendoci partecipi dei segreti di un popolo bistrattato dal comun pensare, con quel sottile senso critico ed autocritico che solo la cultura può generare.

Attribuzione - Non commerciale