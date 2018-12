Fabrizio Piepoli e Nabil Bey in “Ghibli”, musica franca dal Mediterraneo

FASANO - “Ghibli. Suoni ed echi dal Mediterraneo” è il lavoro inedito di Fabrizio Piepoli e Nabil Bey che, per la prima volta in duo in occasione della rassegna “Tempeste. Immagini, suoni, racconti dal Mediterraneo”, hanno portato in scena ieri al Teatro Sociale. È un viaggio nell’aristocrazia della musica, nella sua parte più raffinata dove potenza e virtuosismo stanno in equilibrio. Fabrizio Piepoli, ex voce dei Radicanto e componente della Cantiga della Serena, e Nabil Bey voce e autore dei Radiodervish hanno cantato il nomadismo dell’uomo del Mediterraneo, che è allo stesso tempo attaccamento alle radici e allontanamento da casa varcando il mare. Il titolo del concerto è evocativo e parla della musica che unisce uomini disposti a rinunciare anche alla dignità per un futuro ipotetico, ma sempre forti della propria ostinata speranza.

La ricerca musicale del duo, formatosi dall’intuizione del giornalista Dino Cassone che ha collaborato al programma di “Tempeste”, ha attinto anche a un forte substrato letterario e ha restituito una storia che racconta quello che avviene accanto a noi, rubando stralci di vite in cui riconoscersi. Sul palco i diversi strumenti musicali non venivano suonati, ma indossati con naturalezza in un risultato ipnotico, nella alchimia di acustica ed elettronica. E anche ogni parte del corpo di Piepoli e Nabil partecipava a quel momento, nel ritmo leggero dello scirocco “ghibli”.

Gli artisti hanno dimostrato come il Mediterraneo non possa essere descritto con una sola definizione, proprio per la sua natura di dimora della pluralità. E questa è stata la cifra del concerto, che ha visto Fabrizio Piepoli e Nabil Bey esibirsi in dodici brani eseguiti con piano, chitarra, loop santur e shruti, tra cui Teri Bina (brillante esempio di world music riproposta anche durante il bis), Bahia, Ahwak, Asfour che racconta la storia di un uccellino che si riprende il cielo, Helwa Ya Baladi (“Che bello il mio paese”) di Dalida, artista sintesi di oriente e occidente, e Li Beirut, inno alla libertà dopo venti anni di guerra civile. La chiusura circolare del concerto celebra infatti Beirut, raccogliendo all’interno preziose interpretazioni come quella proposta da Piepoli in La sposa di Giuni Russo. Le sonorità di “Ghibli” sono ancestrali, ma sanno dire chi siamo noi uomini del presente e invitano al recupero di artisti come Dalida e Giuni Russo, che hanno creato ponti con la loro musica.

Il duo comunica con lingue diverse che corrono nella pluralità dei suoni con gentilezza, restituendo allo spettatore il manifesto di un mondo che non può, per sua natura, essere chiuso. Questo vento caldo dell’Africa, da cui deriva il nome dello spettacolo “Ghibli”, ha parlato di pace perché è un linguaggio franco ed è propedeutico alla conoscenza del mondo.

Il prossimo appuntamento di “Tempeste” è in Sala di Rappresentanza il prossimo 29 dicembre alle ore 18.00 con la presentazione del libro “Binario zero. Storia da foglio di via” di Claudio De Martino, con la partecipazione di Giuseppe Gagliardi. Dialogherà con l’autore il consigliere comunale Donato Marino.

Attribuzione - Non commerciale