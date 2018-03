Anna Falchi a Fasano: «Ogni volta mi innamoro di questa terra»

FASANO - Da quando il territorio di Fasano è ormai diventato anche terra di VIP, oltre ad essersi aggiudicato un posto di rilievo nella top ten pugliese per arrivi e presenze turistiche, non c'è da stupirsi se personaggi noti del mondo dello spettacolo decidano di fermarsi in questa terra a trascorrere il loro tempo o a dar vita a nuove produzioni televisive e di spettacolo. Opere e produzioni che, sia chiaro, non fanno altro che dare regalare alla città buona pubblicità. In questi giorni, per esempio, è ospite della nostra città Anna Falchi, già presente più volte in Puglia per note produzioni cinematografiche: scelta nel '92 dal maestro Fellini come testimonial pubblicitaria per la Banca di Roma, lavorò dagli esordi al fianco di Paolo Villaggio per poi proseguire la sua carriera come modella, attrice e produttrice cinematografica.

«Oggi lavoro in Puglia, a Fasano, per il mio nuovo programma televisivo dal titolo “Anna e i suoi fornelli”. Qui tra gli olivi si respira aria di Puglia!»: è così che ha fatto sapere della sua presenza qui, a Fasano, in una nota masseria del territorio dov'è giunta per acquistare dell'olio nostrano per il suo nuovo programma culinario, e lo ha fatto attraverso i suoi canali social postando uno scatto che la ritrae immersa nel verde degli ulivi. Al tempo stesso sta prendendo parte, proprio in questi giorni, alla registrazione del film "The Tracker" (action movie) del cui cast fa parte anche l'attore Dolph Lundren (il famoso "Ivan Drago" di Rocky IV, poi attore per la saga "Expendables").

La trasmissione cui l'attrice si riferisce a mezzo di un suo post sui suoi canali social, "Anna e i suoi fornelli", è una produzione invece di Telenorba che andrà in onda dal 19 marzo, tutti i giorni, dalle 12.30 alle 13 e in replica dalle 19.30 alle 20 su TgNorba24. In questi giorni è in giro per tutto il territorio per l'acquisto di tutti i prodotti utili alle registrazioni delle puntate di questo nuovo programma, prodotti tipici locali pugliesi, che saranno i veri protagonisti della produzione televisiva. Per l'occasione la nostra testata è riuscita a strappare qualche dichiarazione all'attrice di origini finlandesi.

«C'ero stata già altre volte a Fasano - fa sapere la Falchi - ed ogni volta mi innamoro di questa terra. Sono stata in una nota masseria locale, ed ho approfitato per accompagnare mia figlia allo Zoosafari. Conosco bene il territorio a dire il vero, sarò qui fino a giugno - spiega - e oggi visiterò, dopo Fasano, la città di Monopoli. E' sempre un piacere - ha concluso Anna Falchi - tornare qui».

Poche settimane fa l'attrice aveva rilasciato un'intervista per il giornale nazionale "Libero" in cui aveva espresso il suo pare sullo scandalo "molestie e abusi" che lo scorso anno ha investito il mondo dello spettacolo italiano ma anche, e soprattutto, d'oltreoceano.

