La Farnesina conferisce un prestigioso incarico diplomatico ad un fasanese

FASANO - Asse Fasano-Roma. In realtà sarebbe più corretto dire “asse Fasano-Mondo” visto che ci riferiamo a Samuele Cofano, un fasanese che per anni ha lavorato in ambito internazionale in Libano, Siria, Kenya, Somalia e Bruxelles. Dopo gli studi classici al “da Vinci” di Fasano e la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Lecce ha intrapreso la carriera diplomatica che oggi si arricchisce ulteriormente grazie alla conferma della nomina come responsabile comunicazione per la Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) con decreto n. MAE 0157057 del 11 settembre 2018 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (la Farnesina). Il suo lavoro non può che esser motivo d’orgoglio per tutti i fasanesi, così abbiamo “approfittato” della sua disponibilità per una intervista che vi proponiamo.

Congratulazioni per questo importante incarico! In cosa consisterà precisamente il tuo compito?

Si tratta di un ruolo di esperto senior in strategie di Comunicazione per la Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Esteri che mi porta a coordinarmi quotidianamente con l’ufficio stampa del Ministero e le agenzie ONU. Per me una riconferma dell’incarico che ho già con successo portato a termine lo scorso anno sempre al servizio della DGCS e che arriva all’indomani di una selezione rigorosa e difficile che mi ha visto competere con candidati di alto profilo.

Qual è il bilancio del lavoro dello scorso anno?

Sono chiaramente felicissimo per questo rinnovato impegno che già l’anno scorso mi ha portato a organizzare, tra le altre cose, la prima conferenza nazionale sulla Cooperazione allo sviluppo chiusa alla presenza dell’allora presidente del Consiglio e di svariati ministri. Ho potuto anche assistere diverse Ambasciate italiane in Africa dove abbiamo progetti di cooperazione delegata, ossia gestiti con fondi europei, nel mettere a punto piani di comunicazione e visibilità.

Nel fare questo però non hai dimenticato le tue radici fasanesi.

Per l’occasione ho esteso l’invito a partecipare ai ragazzi del “Salvemini” e del liceo “da Vinci” che hanno accolto l’invito in oltre 100. Sono stati a Roma per l’intera durata dei lavori di due giorni. Ho voluto che fossero in prima fila e ho loro riservato una menzione particolare. Hanno assistito con entusiasmo a testimonianze dal campo di operatori umanitari, rappresentanti di governi stranieri e interventi di politici, commissari europei e funzionari ONU, oltre che di personaggi pubblici ( tra cui Isabella Ferrari, Cesare Bocci, the Jackal) che mettono a disposizione la loro popolarità per sensibilizzare l’opinione pubblica italiana sull’importanza dei temi cari alla Cooperazione Internazionale. Ho avuto anche l’opportunità, in contemporanea con altri 12 paesi europei, e con il coordinamento della Commissione Europea, di organizzare una campagna di sensibilizzazione sull’uguaglianza di genere che ha avuto come testimonial la mia cara amica e giornalista RAI Tiziana Ferrario.

E quest’anno, invece?

Sarà una sfida anche questo anno perché dovrò sostenere la DGCS in tutto quello che riguarda l’indirizzo strategico di Comunicazione e visibilità dei nostri tantissimi progetti di sviluppo nelle zone più remote del mondo. E sono ancora più contento perché posso restare a Roma, dopo anni di esperienza sul terreno che nel tempo mi hanno portato a prestare servizio in Libano, Siria, Kenya, Somalia e Bruxelles.

Attribuzione - Non commerciale