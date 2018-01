Incontro sulle vaccinazioni a Pezze di Greco

PEZZE DI GRECO – “Vaccinazioni: cosa sono e come orientarsi”: è questo il tema di un incontro che si terrà venerdì 19 gennaio 2018 ore 17.30 presso l’auditorium della scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta” in via Bertani a Pezze di Greco. Ad organizzare l’iniziativa è il Lions Club Fasano Egnazia in collaborazione con la scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta e con l’Istituto comprensivo “Galileo Galilei” di Pezze di Greco.

All’incontro dopo i saluti di Donato Loconte, presidente del Lions Club Fasano-Egnazia, e di Silvestro Ferrara, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Galileo Galilei”, interverranno Mauro Pistello, ordinario di microbiologia e di microbiologia clinica all’Università di Pisa, e Stefano Termite, direttore del servizio di igiene e sanità pubblica della Asl Brindisi.

A moderare l’incontro sarà il farmacista Felice Lanzisera, mentre le conclusioni saranno tracciate da Francesco Antico, governatore del Distretto 108 Ab Puglia.

