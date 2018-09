Parcheggi auto, Antonio Scianaro: «Bene gli abbonamenti per i residenti, ma ridurre le tariffe»

FASANO - «Apprendo dalla stampa, favorevolmente, dell'ordinanza del 6 settembre u.s. del Comando dei Vigili Urbani, dove è stata attivata e disciplinata la tariffazione relativa agli abbonamenti mensili agevolati per i residenti, dei parcheggi a pagamento». A dichiararlo è, in una nota diffusa questa mattina, il consigliere comunale Antonio Scianaro. «Verrebbe da dire - ha proseguito l'esponente del partito di Matteo Salvini - “meglio tardi che mai”».

«E' utile ricordare che la questione abbonamenti parcheggi, stalli rosa (per donne in gravidanza) e parcometri, è stata più volte promossa dal sottoscritto attraverso numerose sollecitazioni e confronti verso l’amministrazione Zaccaria, in ultimo con una mozione presentata in consiglio comunale, bocciata dall'attuale esecutivo circa un anno fa. Per questo, ringrazio il comandante dei vigili urbani Dott. Fernando Virgilio, per aver ascoltato le istanze dei numerosi cittadini, valutando la necessità di attivare gli abbonamenti.

Si auspica che dopo più di due anni di proclami, di ampie sollecitazioni e di rassicurazioni date dall’amministrazione Zaccaria nel salone del Consiglio Comunale, si istituiscano i cosiddetti “Parcheggi Rosa”, un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza e per le mamme con neonati al seguito, per una migliore e più agevolata mobilità nel centro urbano, per far fronte alle necessità quotidiane presso gli ambulatori medici, gli uffici pubblici e le attività commerciali.

E non ultimo - conclude il consigliere - che ci si ravveda anche nel ripristinare le vecchie tariffe di sosta a pagamento nelle strisce blu - si è passati da 0,60 a 1,20 € l’ora - : abbiamo le tariffe tra le più alte in Puglia; che venga valutato un piano del traffico adeguato, tra centro e semi-periferia in modo da decongestionare alcune arterie ormai impercorribili».

