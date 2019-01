Incontro sulla Xylella, Zaccaria: «I fasanesi non cadano nella trappola»

FASANO - Sull'incontro relativo al tema Xylella che si terrà il prossimo 26 gennaio presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Fasano, il sindaco Francesco Zaccaria ha tenuto a precisare qual è la posizione dell'amministrazione nel merito dei contenuti che verranno trattati durante il dibattito.

«Il Municipio è la casa di tutti i fasanesi e le regole vanno rispettate: per questo ho concesso l'uso della Sala consiliare, regolarmente richiesta da un'associazione fasanese iscritta all'albo comunale delle associazioni, per l'incontro sulla xylella che si svolge sabato 26 gennaio - ha dichiarato il sindaco Francesco Zaccaria - Credo fermamente infatti nel principio di Voltaire: “Non condivido le tue idee, ma mi batterò fino alla morte affinché tu le possa esprimere”. Ho però preteso che venisse tolto dal manifesto ufficiale dell'iniziativa il simbolo del Comune di Fasano, che gli organizzatori avevano tentato di usare senza autorizzazione.



La manifestazione non ha infatti il patrocinio del Comune, perché l'Amministrazione che ho l'onore di guidare sostiene il metodo scientifico senza riserve, e non crede alle invettive di improvvisati ultras della sventura. Il problema della xylella non va affrontato accecati dall'ideologia, ma ascoltando chi sa, perché ha studiato e si è preparato ad affrontarlo. Sospetto però che questo argomento venga sfruttato da una ben riconoscibile parte politica, solo per spargere sfiducia nella conoscenza e nella competenza, per coltivare lo scetticismo nei confronti dello studio e della cultura e in particolare della scienza, ed arrivare ad una società più ignorante e quindi più controllabile dal potere: gli ulivi sono lo strumento, l'obiettivo sono i cervelli delle donne e degli uomini.



Mi auguro quindi che siano davvero pochi i fasanesi che cadranno nella trappola, perché la nostra Amministrazione lavora e lavorerà sempre per la diffusione della conoscenza, l'aumento della cultura e la promozione del progresso individuale e collettivo. Non a caso lo scorso anno abbiamo organizzato a Fasano il primo Festival della Scienza, e continueremo a farlo: per noi più scienza vuol dire più conoscenza, e più conoscenza vuol dire più libertà».

