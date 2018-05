Una tavola rontonda sulla promozione internazionale del territorio di Fasano

FASANO - Mercoledì 16 maggio 2018, alle ore 18.00, presso la Sala di Rappresentanza di Palazzo di Città, si terrà la tavola rotonda su “Le Strategie per la Promozione Internazionale del Territorio”. L’iniziativa a cura del Comune di Fasano e dell’Associazione “Fammi Spazio - La Forza delle Idee” vedrà gli interventi di Pier Francesco Palmariggi (Consigliere Comunale delegato alla Promozione Internazionale del Territorio), Vito Di Gravina (Responsabile Marketing di Seci Consulting Srl, società affidataria da parte del Comune di Fasano della gestione dei punti di informazione turistica), Vito Giordano Cardone (Presidente della Fondazione Nikolaos, da sempre impegnata nella promozione culturale della Puglia nel mondo), degli imprenditori del territorio Enzo Cardone (Pastificio Cardone) e Caroline Groszer (Alchimia Collection). Introdurrà e coordinerà la discussione Valerio Palasciano, Tecnico di Progettazione e Management dei Sistemi turistici e culturali.



“L’obiettivo - spiega il Consigliere Comunale Pier Francesco Palmariggi - è quello di iniziare a tracciare e condividere un percorso nuovo, che possa rendere istituzioni, imprenditori e cittadini complici e coordinati nel promuovere il nostro territorio. Come ho spesso ribadito il nostro territorio è certamente già noto e apprezzato a livello internazionale sopratutto grazie alle strutture ricettive di altissimo livello ma non è sufficiente, abbiamo anche altre potenzialità da spendere e la città deve stare al passo, deve potenziare la propria capacità attrattiva. In che modo e attraverso quali strumenti? Questo è un percorso di comunità e sul tema abbiamo scelto di aprire il confronto. Questo incontro - conclude Palmariggi - pubblico sarà la prima di altre occasioni in programma per condividere esperienze e punti di vista, e sopratutto articolare la tabella di marcia dei fatti concreti.”



La nostra testata sarà partner ufficiale dell'evento.



