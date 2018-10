Alla “Casa del Mare” un corso per moltiplicare la flora del Parco Dune Costiere

FASANO - Il Parco Regionale delle Dune Costiere, in collaborazione con l’ARIF (Agenzia Regionale delle Foreste della Puglia), organizza il prossimo 25 ottobre alle ore 15.00 presso la “Casa del Mare – Centro Visite del Parco” (ex lido Stefhan) un corso teorico-pratico tenuto dal Dottore Forestale Ennio Santoro, finalizzato a riconoscere e a incrementare le piante spontanee che si sviluppano naturalmente lungo la costa in corrispondenza di spiagge, dune e area retrodunali del Parco.

Il laboratorio, dal titolo “Moltiplichiamo la flora della costa del Parco”, non ha soltanto una finalità esclusivamente pratica, ma anche quella di sensibilizzare al rispetto della flora che contribuisce a rendere il nostro territorio autentico. Dal giglio delle spiagge all’ammofila, passando per il vilucchio delle spiagge, al timo e altre piante che sarà possibile moltiplicare per contribuire a ricostruire habitat naturali costieri, o a estendere quelli esistenti, ricorrendo a piccoli accorgimenti che saranno illustrati durante il corso.

L’incontro è rivolto agli operatori balneari, a proprietari di terreni lungo la costa e a cittadini appassionati di natura che hanno a cuore il nostro habitat costiero che, durante il periodo estivo, risente della forte (e talvolta incivile) pressione turistica. Il corso è gratuito, ma è raccomandata la prenotazione al numero 348 1638228. L’appuntamento è alla Casa del Mare – Centro Visite del Parco (ex Lido Stefhan, accanto a Lido Morelli) alle ore 15.00.

