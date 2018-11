Firmato protocollo di intesa fra Regione, Arif, Federparchi e Parchi e Riserve regionali

BARI - È stato firmato a Bari il protocollo d’intesa tra Regione Puglia, Arif (Agenzia Regionale per gli interventi irrigui e forestali), Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali e tutte le aree naturali protette regionali (tra cui il Parco naturale regionale delle Dune costiere da Torre Canne e Torre San Leonardo) volto a sviluppare un sistema coordinato e integrato per la gestione, la riqualificazione, la valorizzazione, la tutela del patrimonio naturale e forestale e per il ripristino di situazioni degradate all'interno delle aree naturali protette pugliesi.

A sottoscriverlo l'assessore regionale alla Pianificazione Territoriale, Alfonso Pisicchio, il direttore dell’Arif, Domenico Ragno, il coordinatore regionale Federparchi Puglia, on. Enzo Lavarra (che è anche il presidente del Parco delle Dune costiere che si estende tra Fasano e Ostuni), e i rappresentanti delle aree naturali protette regionali.

Il protocollo, della durata di due anni e rinnovabili, prevede una costante collaborazione nell'attività di programmazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, delle attività annuali da realizzare, definendo le modalità di esecuzione, la tempistica, i referenti, gli obblighi e le responsabilità delle parti.

Tra gli obiettivi è prevista anche l’implementazione di un sistema coordinato e integrato a livello regionale dedicato alla manutenzione e alla maggiore salvaguardia del patrimonio forestale presente nelle aree protette - anche ai fini della lotta gli incendi boschivi attraverso il personale dell'ARIF - e allo sviluppo di progettualità condivise tra tutti i sottoscrittori.

I firmatari si impegnano anche nella redazione di proposte progettuali per l’accesso a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari e nella condivisione di spazi, strutture, attrezzature e dati nel solco di un costante monitoraggio dei territori.

“Ringrazio vivamente i rappresentanti dell'Arif e di Federparchi nonché i rappresentanti di tutte le aree naturali regionali – ha commentato Pisicchio - per aver deciso di aderire a questo percorso di rafforzamento della Rete dei Parchi, a vantaggio della tutela e valorizzazione del nostro patrimonio naturale. Solo con la collaborazione e la concertazione possiamo davvero rilanciare il nostro inestimabile patrimonio paesaggistico e naturalistico contrastando gli abusi, le violazioni e tutti quei comportamenti che danneggiano parchi, riserve e aree protette. Con questo protocollo d’intesa puntiamo anche alla promozione di eventi, a una più diffusa e radicata rete della conoscenza e soprattutto a un’intensa campagna di sensibilizzazione per la tutela e la salvaguardia”.

Il protocollo di intesa è stato fortemente promosso dal coordinamento pugliese di Federparchi e raccolto dalla Regione Puglia.

La convenzione- quadro fra Aree protette e agenzia regionale mira a superare la frammentazione degli interventi per le singole aree naturali protette e alleggerire i loro i costi ( come quelli del personale che Arif metterà a disposizione dei parchi ). Oltre che per la specifica funzione di protezione, rinaturalizzazione monitoraggio e vigilanza antincendio del territorio pugliese tutelato, il valore della collaborazione, sottoscritta con il protocollo, è anche nel suo carattere di apripista per la messa in comune dei servizi di altri enti funzionali della Regione a favore dei Parchi.

Il protocollo sarà a sua volta integrato con accordi complementari fra ciascuna delle aree protette e ARIF in modo da rispondere alle esigenze particolari e agli specifici piani di intervento programmati da ciascuna area protetta.

“Federparchi – ha dichiarato l’on. Lavarra - ha per prima proposto nelle passate Assemblee regionali dei parchi tale obiettivo , contribuendo attivamente alla sua stesura . Sento dj manifestare vivo apprezzamento per la disponibilità dell’assessore Pisicchio e del direttore di Arif Ragno; e non da ultimo va dato merito al l’Ufficio Parchi della Regione per la competenza tecnica-giuridica delle sue figure professionali .

Per noi è solo il primo passo di una nuova strategia: la riforma della legislazione su parchi e riserve naturali . C’è troppa frammentazione, precarietà finanziaria e di organico e ciò disperde l’enorme patrimonio naturalistico. Daremo il nostro organico contributo di merito e di procedimento consultivo e ci confronteremo proficuamente al tavolo con la Regione per elevare a livello di sistema il governo delle aree naturali , comprese quelle concernenti Natura 2000”.

In totale il protocollo è stato sottoscritto da 11 Parchi naturali regionali, 7 Riserve naturali regionali. Presto quindi partiranno una serie di attività di progettazione e realizzazione volte alla protezione e valorizzazione delle aree naturali pugliesi.

L’Arif in particolare si impegna a mettere a disposizione, compatibilmente con le risorse disponibili, il proprio personale e a svolgere, con mezzi propri o messi a disposizione da Riserve e Parchi, manutenzione forestale, riforestazione di aree agricole, rinaturalizzazione di aree degradate e spazi verdi con finalità sociale, paesaggistica e ambientale; attività di avvistamento e monitoraggio e lotta attiva agli incendi boschivi.

“La stipula della Convenzione – sottolinea il direttore Generale dell’Arif Domenico Ragno – oltre a valorizzare le sinergie presenti e future di chi si occupa di tutela ambientale, conferma il ruolo dell’Arif come struttura strategica a livello regionale nella realizzazione delle politiche di manutenzione del territorio in Puglia”.

