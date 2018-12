Il Presidente del Parco delle Dune costiere a Bruxelles per una maggiore promozione delle aree protette

FASANO / OSTUNI - Ancora una volta il Parco naturale delle Dune costiere, che ricade sul territorio di Fasano e Ostuni, è promotore di iniziative a livello europeo tese ad una sempre maggiore tutela delle aree protette.

L’on Enzo Lavarra, presidente del Parco naturale regionale delle Dune costiere e componente del Board di Europarc Federation (l’associazione europea che raggruppa 381 aeree naturali protette nel continente), ha incontrato l’altro giorno a Bruxelles l’on. Andrea Cozzolino, vice-presidente della Commissione per lo Sviluppo Regionale e relatore per il Parlamento Europeo del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR).

Insieme hanno predisposto emendamento da inserire nei futuri regolamenti e che garantisca la tutela e la promozione delle Aree naturali protette.

L’emendamento è stato preannunciato alla Commissaria per le Politiche regionali Corinna Cretu, in un incontro che si è svolto presso la sede della Commissione Europea.

“Ho potuto riscontrare interesse e condivisione sulla organicità delle missioni e delle esperienze delle aree naturali protette, rispetto agli obbiettivi e alla nuova strategia 2021-2027 in tema di politiche di coesione – ha dichiarato l’on. Enzo Lavarra al termine delle due-giorni a Bruxelles - . Si tratta di frontiere dal valore generale; nei Parchi si opera con risultati riscontrabili coniugando tutela e rigenerazione delle risorse naturali con attività economiche sostenibili in agricoltura, pesca, turismo; e per questa via si perseguono obbiettivi di contrasto, adattamento e mitigazione dell’impatto dei cambiamenti climatici con il sostegno alla permanenza dell’uomo nelle aree marginali, negli spazi rurali. È, dunque, contrastando processi di spopolamento e abbandono - delle nuove generazioni innanzitutto -, favorendo coesione e logiche di complementarietà con le realtà urbane. Sono molto soddisfatto dell’impegno di Cozzolino – prosegue il presidente del Parco delle Dune costiere -, che ringrazio, a includere nella sua relazione emendamenti in questa direzione. Altrettanto significativa è la sensibilità della Commissaria e del suo staff a verificare tutte le ipotesi per riconoscere nei testi legislativi il valore e il ruolo degli enti gestori delle aree protette. È troppo presto per giudicare come acquisiti tali obbiettivi, ma non per sottolineare come risulti inedita questa attenzione, la quale promette di incardinare la tematica naturalistica in uno dei pilastri della politica economica e sociale della UE. E ciò è destinato a consolidare un modello multifunzionale di impresa ( produzioni di qualità , accoglienza, valorizzazione culturale)che nel Sud e in Puglia sono già realtà proiettate verso i mercati globali”.

Tempo stimato di lettura: 1’

Attribuzione - Non commerciale