La famosa conduttrice Diletta Leotta in vacanza a Fasano

FASANO - Pare ormai parte del quotidiano dover leggere della presenza di vip in territorio fasanese. È la volta di Diletta Leotta, la giornalista sportiva di Sky e conduttrice radiofonica di Radio 105.

La bella Leotta in questi giorni è stata ospite a Masseria Torre Coccaro, a Savelletri, in occasione delle nozze di alcuni amici. Le sue Instagram Stories parlano chiaro: ciò che l’ha affascinata sono proprio le nostre tradizioni, quali la pizzica, le mozzarelle e l’aria pura degli ulivi secolari.



Con 2,5 milioni di follower, la catanese Diletta Leotta, laureatasi nel luglio 2015 in Giurisprudenza presso l'Università LUISS di Roma, ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2010, a diciannove anni, sulla rete locale Antenna Sicilia. L'anno successivo è passata a Mediaset dove ha condotto la trasmissione “Il Compleanno di La5” sull'omonima rete. Dal 2012 è a Sky, conducendo inoltre la striscia giornaliera sul Texas Hold'em su POKERItalia24 e RDS Accademy, il primo talent show dedicato alle radio, in onda su SkyUno, per approdare poi su Sky Serie B e, dal 31 ottobre 2017, nella squadra di “105 Take Away” sulle frequenze di Radio 105.



Le sue foto tra gli ulivi e tra le tipicità fasanesi, ci fanno capire che è proprio il caso di dire “Fasano colpisce ancora!”.

Tempo di lettura stimato: 40"

Attribuzione - Non commerciale