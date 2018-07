Naomi Campbell e David Hasselhoff a Fasano: manca solo la Walk of Fame

FASANO - Quando un giorno riusciremo a risistemare tutte le strade della città, forse potremo pensare di dedicarne una alle innumerevoli celebrità che ormai vengono a trascorrere le loro vacanze nella nostra meravigliosa Fasano. Le ultime, in ordine di tempo, sono l'attore David Hasselhoff e la modella più famosa di tutti i tempi, Naomi Campbell.



Il primo - alla faccia di quelli che dicono che gli attori non passeggiano nel centro di Fasano ma "scappano" fuori - è stato avvistato proprio in piazza Ciaia, nel tardo pomeriggio di ieri, mentre si accingeva ad avvicinarsi all'ingresso del centro storico. Qualche fasanese fortunato è riuscito a scattare la fatidica foto e a postarla sui social, allertando numerosi fan. L'attore statunitense è diventato famoso grazie ai telefim Supercar e Baywatch, per anni trasmessi - ancora oggi - sulle tv di numerosi paesi del mondo, compresi gli schermi italiani.



La Venere Nera invece, inserita dalla rivista People tra le 50 donne più belle del mondo e con un patrimonio di oltre 60 milioni di dollari, sta trascorrendo le sue vacanze in un modo più riservato rispetto all'attore americano, e alloggia in una delle più famose strutture ricettive, situata tra Fasano e Savelletri. Ieri pomeriggio, come testimoniato dalle sue "stories" pubblicate sul suo canale ufficiale Instagram, si è anche concessa un giro a largo delle coste tra Savelletri e Capitolo su uno yatch tra i più grandi al mondo.



La modella nata a Londra è atterrata venerdì scorso, 28 luglio, all'aeroporto di Bari. Sembra, secondo indiscrezioni, che la sua in Puglia non sia solo una vacanza di piacere.



Insommma, i VIP non fanno quasi più notizia: a questo punto concediamoci anche noi, in pieno stile hollywoodiano, la nostra Walk of Fame.

