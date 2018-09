Corso per “Tecnico superiore in marketing digitale delle imprese agroalimentari”

OSTUNI – “Tecnico superiore in marketing digitale delle imprese agroalimentari”: è questo il Corso Its che la Fondazione Its Agroalimentare di Puglia (che ha sede a Locorotondo) terrà a Ostuni presso l’Istituto Agrario “Pantanelli” nei prossimi mesi.

La presentazione di tale iniziativa formativa si è tenuta l’altra sera ad Ostuni, presso il centro polifunzionale del Gal Alto Salento.

I lavori di presentazione del corso sono stati coordinati dal vicepresidente di Cia – Agricoltori Italiani di Puglia Giannicola D’Amico.

Dopo i saluti di Gianfranco Ciola, direttore del Gal Alto Salento, di Anna Luisa Saladino, dirigente scolastico dell’I.S. “Pantanelli-Monnet” di Ostuni, e del presidente della Fondazione ITS Agroalimentare di Puglia, Vito Nicola Savino, sono intervenuti Giuseppe Maggi della Fondazione ITS che ha relazionato su “Il Canale formativo ITS”, e Pierluigi Passaro e Francesco Susca, per il comitato di progettazione e gestione del corso, che hanno presentato la articolazione didattica.

Dopo alcune testimonianze aziendali, le conclusioni sono state tracciate dal Presidente della Provincia di Brindisi, Domenico Tanzarella.

FINALITÀ DEL CORSO

Il percorso formativo professionalizzante ha l’obiettivo di formare Tecnici Superiori con specifiche conoscenze delle peculiarità delle produzioni agroalimentari del territorio e competenze per implementare strategie di web marketing.

L’esperto sarà in grado di sviluppare “contenuti” per il digital storytelling dei prodotti agroalimentari, ottimizzando l’indicizzazione sui motori di ricerca e realizzando piani di social media marketing.

Inoltre, attuerà azioni di analisi e controllo investimenti/benefici in considerazione delle specifiche tecniche delle piattaforme informative (sito Web, webApp, social network, blog) e dei target di destinazione. Altresì, monitorerà i risultati della sua attività attraverso gli strumenti di misurazione e reportistica.

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il Tecnico Superiore potrà svolgere la propria professione in qualità di dipendente e/o consulente di Aziende di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti agroalimentari. Inoltre, l’Esperto potrà operare la propria professione in enti territoriali, consorzi di tutela, fondazioni e imprese nonché agenzie di comunicazione e marketing. Può essere free-lance o parte di una organizzazione, pubblica o privata.

Il Corso è previsto che si attivi a Ostuni presso l’Istituto Superiore “Pantanelli-Monnet”, sede Istituto Tecnico Agrario in Contrada San Lorenzo.

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Il corso avrà la durata di 4 semestri per un totale di 2000 ore di cui 1200 ore d’aula e 800 di stage.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

Il corso è rivolto a 30 soggetti, giovani ed adulti, anche occupati, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, come previsto dal DPCM del 25 gennaio 2008. Altresì, con conoscenze della lingua inglese, di informatica e del sistema agroalimentare generale.

SCADENZA ISCRIZIONI

Ore 18 del 28 settembre 2018.

Per scaricare il bando completo e per tutte le informazioni e le iscrizioni: https://www.itsagroalimentarepuglia.it.

